El clásico del futuro

El Real Madrid se ha adelantado con Endrick (Palmeiras) y ahora los culés piensan en Vitor Roque (Ath. Paranaense) El Barça y el Real Madrid protagonizan otro clásico a 9.000 kilómetros, buscando gol y talento en el mercado brasileño.

Evaristo de Macedo fue el primer crack brasileño por el que rivalizaron Barcelona y Real Madrid y, al final, el delantero carioca acabó defendiendo las dos clubes, como haría décadas después otro futbolista de Río de Janeiro, Ronaldo Nazario.

Los ‘craques do pais do futebol’ han marcado el Clásico durante décadas. Y, en los últimos diez años, los Barça-Madrid han tenido una versión muy particular a casi 9.000km. de distancia, en territorio brasileño en una guerra sin cuartel para hacerse con los mejores aprendices de astro.

Las hostilidades se recrudecieron con el fichaje por parte del Barça de Neymar Jr., que esta próxima primavera cumplirá una década, y las consecuencias del cual aún se arrastran, porque Florentino, que fue el gran perdedor de la operación, transformó su gran trauma en una obsesión para que la historia no se repitiera nunca más en Brasil.

Sin el fiasco blanco de Neymar no se explicaría la doble compra de Vincius Jr. y Rodrygo, por los que los merengues desembolsaron 120 ‘kilos’ por dos cromos repetidos. El objetivo merengue era que ninguno de ellos recalara en el CampNou y, para eso, Florentino no tuvo ningún reparo en reventar el mercado con unos valores sin precedentes.

ENDRICK, UN VINICIUS JR. 2.0.

La operación relámpago que llevó a cabo en diciembre el Real Madrid por Endrick (la estrella emergente del Palmeiras de 16 años) puede interpretarse como una actualización de lo que había ocurrido con Vinicius Jr.

Aprovechando que el Barça estaba maniatado por el Fair Play Financiero y que Endrick tiene los mismos agentes que el ex del Flamengo, Florentino dio el visto bueno para el pago de 35 millones de euros en concepto de traspaso, más variables por un jugador que no aterrizará en el Bernabéu hasta el verano de 2024. El mandamás merengue está convencido de que le ha birlado otro diamante alBarça... pero, quizás no contaba contra el contragolpe culé.

La secretaría técnica blaugrana ha preferido volcarse en Vitor Roque, la última gran sensación de la Copa Libertadores de América (llegó a ser subcampeón con elAthlético Paranaense) y que confirmó que es una estrella emergente, ganando y siendo el artillero (con 6 goles en 8 partidos) de la última edición del SudamericanoSub-20 disputado entre enero y febrero en Colombia.

Vitor Roque, celebrando un gol con el Athletico Paranaense | José Tramontin/athletico.com.br

Y ‘Tigrinho’, que es como lo apellidan, está por la labor de vestirse de blaugrana el próximo verano, a pesar de las limitaciones financieras que tendrá el Barcelona.

Es más, por su cabeza, no pasa hacer lo mismo que Rodrygo, e irse al Madrid para que haya una guerra fratricida con Endrick.

El hecho de que el agente de Vitor Roque sea André Cury (antiguo ejecutivo del Barça en Sudamérica) es una garantía por parte del Barça de que no habrá ninguna traición, ni movimientos extraños.

EL DUELO VITOR ROQUE - ENDRICK QUE TODOS ESPERAN

Si se concreta el fichaje del ariete del ‘Furacao’ por parte del Barça, los clásicos de la próxima década pueden convertirse en un cara a cara Vitor Roque - Endrick: un duelo particular entre dos ‘9’ brasileños que también competirán por esa misma posición en la Seleçao.

Vitor Roque, con el Athletico Paranaense | José Tramontin/athletico.com.br

De momento quien ha salido con ventaja es ‘Tigrinho’, que ya ha sido convocado por el seleccionador brasileño interino, Ramon Menezes, (que es el técnico de la Sub-20) para el amistoso del próximo día 25 de la ‘verdeamarela’ en Tánger contra Marruecos (fue la gran sensación del último Mundial en Qatar) y, donde, por cierto, no estará el blaugrana Raphinha.

EL LUIS SUÁREZ BRASILEÑO

La secretaría técnica culé está convencida de que Vitor Roque tiene el perfil y la calidad para convertirse en el ‘Luis Suárez brasileño’.

En una reciente entrevista exclusiva del joven artillero a SPORT reconoció las similitudes de juego con el Uruguayo. “Ambos tenemos lo se conoce como ‘espíritu sudamericano’”, afirmó ‘Tigrinho’, haciendo referencia a la mentalidad competitiva y a la garra.

El último gran ‘9’ brasileño que tuvo el Barça fue Ronaldo Nazario, la temporada 1996-97, en la que marcó 47 goles en 49 partidos oficiales.

Precisamente, el ‘Fenómeno’ junto a otro atacante carioca, Adriano ‘Emperador’, son dos de los referentes que tiene Vitor Roque, que es un delantero centro que destaca por su gran fuerza física combinada con una calidad técnica por encima de la media, lo que le permite ocupar las tres posiciones de ataque.