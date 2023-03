Raphinha se queda sin Seleçao… pero aparece Vitor Roque

El seleccionador interino de Brasil, Ramon Menezes, se olvida del blaugrana Raphinha para jugar el amistoso ante Marruecos del próximo día 25 Vitor Roque, el ‘9’ del Ath. Paranaense que está en la agenda del Barça, es una de las nueve novedades de la Seleçao

Raphinha se cae de la primera lista de Brasil post-Mundial de Qatar 2022. El extremo del Barça, que no está precisamente en su mejor momento de forma, no ha sido convocado por el seleccionador interino, Ramon Menezes, (es el actual técnico de la Sub-20) que dirigirá la ‘verdeamarela’ en el amistoso ante Marruecos, programado el día 25 de marzo en el Estadio de Tánger. En su lugar, han sido llamados Antony (Manchester United), que está saliendo de una lesión, y el madridista Rodrygo, a pesar de que no es titular absoluto con Ancelotti.

La baja de ‘Rapha’ es una de las ausencias destacadas de Brasil que empieza su nuevo ciclo mundialista sin tener aún un seleccionador definido (todo apunta que será Carlo Ancelotti si acaba la temporada en blanco en el Bernabéu y Florentino Pérez decide echarlo) y con un profunda renovación, con nueve caras nuevas, y un equipo muy joven pensando en los Juegos Olímpicos de París 2024, donde los brasileños buscarán el tercer oro consecutivo.

En este sentido, destaca y mucho, la presencia de Vitor Roque, el ‘9’ del Ath. Paranaense que viene de ser campeón y artillero en el último Sudamericano Sub-20. La convocatoria de ‘Tigrinho’, que es uno de los nombres forma parte de la lista de delanteros centros que maneja la secretaría técnica para el próximo verano, forma parte del paquete de cinco futbolistas sub-20, en los que destaca Andrey Santos (cedido por el Chelsea al Vasco da Gama), que estuvo en la agenda del Barça) y el central Robert Renan (exCorinthians ahora en la Zenit San Petersburgo) que es uno de los objetivos del Real Madrid.

En la reciente entrevista exclusiva concedida a SPORT, Vitor Roque, que acaba de cumplir los 18, ya mostró su optimismo en poder ser convocado por primera por la Seleçao principal, lo que ha acabado ratificando

Neymar Jr., que sigue renqueante de su esguince en el tobillo, no ha sido llamado porque aún no tiene fecha de alta con el PSG y se perderá seguro el partido de vuelta de los octavos de final en Munich. El ‘10’, además dejó su futuro con la Seleçao en el aire tras la decepción que supuso el KO brasileño en los cuartos de final del Mundial contra Croacia.

LA LISTA DE CONVOCADOS DE BRASIL

Porteros: Ederson (Manchester City), Mycael (Ath. Paranaense) y Weverton (Palmeiras).

Laterales: Arthur (América Mineiro), Emerson Royal (Tottenham), Alex Telles (Sevilla) y Renan Loddi (Notthingham Forest)

Centrales: Ibañez (Roma), Éder Militao (Real Madrid), Marquinhos (Real Madrid) y Robert Renan (Zenit San Petersburgo)

Centrocampistas: André (Fluminense), Andrey Santos (Vasco da Gama), Casemiro (Manchester United), Joao Gomes (Wolverhampton), Lucas Paquetá (West Ham), Raphael Veiga (Palmeiras)

Delanteros: Antony (Manchester United), Richarlison (Tottenham), Rodrygo (Real Madrid), Rony (Palmeiras), Vinicius Jr. (Real Madrid) y Vitor Roque (Ath. Paranaense).