¿Cuánto está dispuesto a pagar el Flamengo por Ángelo?

El Barça tiene una opción de compra prioritaria sobre Ángelo y el Santos FC acepta venderlo por 12 'kilos' al Flamengo El extremo zurdo de 18 años prefiere esperar a la próxima ventana para hacer el salto a Europa... y quien sabe si al Camp Nou

El Barça tiene una opción de compra preferencial y derecho de tanteo sobre Ángelo Gabriel, el extremo zurdo del Santos FC de 18 años. Y, estas últimas horas, ha habido movimientos en torno a la joya brasileña. El Flamengo, que es el club brasileño financieramente más solvente, ha presentado una oferta de 12 millones de euros por el 50% de sus derechos económicos, ya que el 'Peixe' lo ha tasado en 24 'kilos'.

Y el Santos FC que preside Andrés Rueda, como sufre tensiones de tesorería, ha aceptado la oferta del rubronegro carioca que sería ejecutada en tres plazos.

Hay, sí, acuerdo entre clubes, sin embargo, ahora falta el visto bueno del jugador, lo que no se antoja como un simple trámite burocrático.

Ángelo Gabriel prefiere esperar a la próxima ventana de contrataciones y poder dar el salto al fútbol europeo. Considera que no es necesario extender su estancia en su Brasil, a pesar de que recalaría en el equipo más potente del continente que es el vigente campeón de la Copa Libertadores y que, a pesar de los últimos tropiezos, sale una temporada más como el favorito para ganar los grandes títulos.

El Barcelona entró en contacto con el Santos en las últimas horas del mercado invernal para sondear la incorporación del habilidoso extremo (su zurda ya ha sido comparada con la de Rivaldo en Brasil). La secretaría técnica buscaba opciones sabiendo que la lesión que se había producido Ousmane Dembélé en Montilivi no era de corta duración... de hecho, el francés aún no tiene fecha para su reaparición. Al final, hubo consenso en no incorporar a nadie para permitir la inscripción al primer equipo de Gavi que jugaba con ficha del filial.

Ángelo también manejó varias ofertas de la Premier League. Tiene muy buen cartel en Europa donde los scouters lo ven con potencial para convertirse en un nombre importante a medio plazo.

El Barça sí o sí tendrá que tomar una posición definitiva con Ángelo, a quien sigue monitorizando con atención: o va a por él, o tendrá que posicionarse en caso de que llegue alguna otra oferta lo que puede darse ya como seguro.