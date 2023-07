Barça - Juventus: Arranca el nuevo Barça con tres fichajes

Primer partido de la gira americana (04.30) en Santa Clara contra la Juventus y con difícil participación de muchos de los internacionales

El Barça 2023-24 se estrena la próxima madrugada en el Levi’s Stadium de Santa Clara contra la Juventus en el que será el primer partido de la gira americana. Los de Xavi Hernández, concentrados en esta primera semana de gira en Los Ángeles, volarán esta misma mañana a San José y regresarán tras el partido a su hotel de concentración, el LA Intercontinental del Downtown de Los Ángeles.

Xavi no podrá contar para este primer partido con todos sus hombres. Convocó para la gira a 32 jugadores, pero Julián Araujo todavía no ha llegado a Estados Unidos. El mexicano ganó el pasado domingo la Copa de Oro con su selección y los técnicos le han dado una semana más de vacaciones. También esperando que pueda resolver su futuro, pues no cuenta para Xavi. Además, tanto Iñigo Martínez como Alejandro Balde siguen recuperándose de sus respectivas lesiones. El primero, de una fascitis plantar. Y el segundo, de la rotura que se hizo en el tobillo derecho en uno de los últimos partidos de Liga contra el Mallorca.

Además, es poco probable que tengan minutos los jugadores que se incorporaron a los entrenamientos esta misma semana en Barcelona, que fueron los que tuvieron compromisos internacionales una vez había acabado la Liga. Todo hace indicar que Ilkay Gündogan, el flamante fichaje de este verano, deberá esperar al segundo partido de la gira, el que se jugará en Los Ángeles contra el Arsenal, para estrenarse con la camiseta del Barça. Sí lo hará Oriol Romeu, que aunque se incorporó a la disciplina azulgrana esta misma semana, está en mejor forma después de llevar unos días antes entrenándose con e Girona, su anterior club. Xavi no descarta, por eso, dar minutos, aunque sean pocos, a algunos de los internacionales dependiendo de su estado de forma y del trabajo que han realizado durante las vacaciones. Lewandowski, por ejemplo, ha llegado muy bien a esta gira de pretemporada.

Será un buen momento también para saber si el técnico decide dar minutos a futbolistas con los que no cuentan, como puede ser el caso de Lenglet y Dest y el papel que tienen los jóvenes en esta gira, teniendo en cuenta también que varios de ellos participaron en el Europeo sub-19.

LA SUPERLIGA

El partido entre el Barça y la Juventus llega semanas después de que el club italiano enviase una carta al propio Barça y también al Real Madrid transmitiéndole su intención de abandonar el proyecto de la Superliga, que ahora solo defienden los dos equipos españoles y sigue estando pendiente de una sentencia del Tribunal Superior de Justicia Europeo. La Juventus lo hizo con la intención de librarse de una posible sanción por parte de la UEFA por el caso por el que ha sido condenada en Italia, las plusvalías ilegales en algunas operaciones de jugadores, como la que llevó a Arthur a Italia y a Pjanic al Spotify Camp Nou. De esta decisión hablarán ambas directivas en Santa Clara, así como de una posible marcha de Kessie a la Juventus. El marfileño interesa al equipo que dirige Massimiliano Allegri.