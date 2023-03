Ansu busca cambiar su historia en San Mamés

El templo del Athletic Club es un estadio de muy malos recuerdos para el '10' del Barça El atacante hispano-bisauguineano ha perdido las dos veces que ha jugado en La Catedral, el escenario donde sufrió su última lesión grave

Está siendo una temporada muy complicada para Ansu Fati. Debía ser su año de ‘explosión’ definitiva y, en cambio, ni está teniendo con la continuidad deseada ni está ofreciendo un rendimiento a la altura de las elevadas expectativas. Su actuación contra el Valencia fue la mayor demostración de la frustración y la angustia que le acompañan cuando salta al terreno de juego. No hubo rastro del desparpajo y el don de la oportunidad que mostró en su increíble irrupción en la élite futbolística.

Este domingo, a partir de las 21.00 horas, el FC Barcelona visitará un estadio de muy malos recuerdos para el ‘10’. Ansu ha jugado dos veces en San Mamés y ha perdido en ambas ocasiones. La primera derrota fue dolorosa por lo que significó –la eliminación azulgrana en los cuartos de final de la Copa del Rey 2019/20 (1-0 con un gol de Iñaki Williams en el tiempo de añadido)–, pero la segunda, en el curso 2021/22, aún fue peor. Y es que no solo ‘apeó’ a los culés de la competición del KO una ronda antes, en octavos de final, sino que puso una piedra más en su camino hacia el éxito.

Pongámonos en contexto. Ansu Fati empezó la campaña pasada con muchas ganas de dejar atrás sus problemas en la rodilla. Reapareció de la mejor forma posible, con un gol contra el Levante en la jornada 7 de la Liga en el Camp Nou (3-0). Poco más de un mes después, sin embargo, se ‘rompió’ muscularmente en Balaídos (3-3). Una lesión en el bíceps femoral del muslo izquierdo le apartó 65 días de los terrenos de juego. Reapareció a principios de año 2022, en la semifinal de la Supercopa de España en Arabia Saudí contra el Real Madrid. Marcó un tanto en 54 minutos, pero no pudo evitar la derrota del Barça (2-3).

Una desafortunada recaída

Ocho días después, el 20 de enero, ocurrió el desastre. El fútbol, a veces, puede ser muy caprichoso. Ansu no fue titular, pero entró a la hora de juego para intentar desequilibrar el 1-1 que reflejaba el marcador de San Mamés. El Athletic Club se volvió a adelantar en el minuto 86 gracias a un tanto de Iñigo Martínez. Si Pedri no hubiera empatado el encuentro con una diana agónica en el minuto 93, las cosas podrían haber sido muy diferentes para Fati. En el sexto minuto de la prórroga, el canterano se retiró del césped entre lágrimas. Ni miró al banquillo. Xavi le abrazó mientras se dirigía, abatido, al vestuario. Había recaído.

Xavi reconoció públicamente pocos días después que no estaba previsto que Ansu jugara más de media hora. El heroico gol de Pedri provocó que estuviera sobre el ‘verde’ más tiempo del aconsejado por los servicios médicos. Desafortunadamente, el tanto no sirvió para nada en términos clasificatorios. Iker Muniain decantó la balanza a favor de los ‘leones’ con un gol de penalti en el minuto 105 del que el FC Barcelona no pudo reponerse. El atacante hispano-bisauguineano afronta el viaje a Bilbao de este domingo con la misión de cambiar su historia en La Catedral... y empezar su resurgimiento.