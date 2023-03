Ansu, sacrificado tras un palo y una discusión

Ha discutido con Ferran Torres por el lanzamiento de un penalti y en la siguiente jugada ha enviado un balón al palo Tras la expulsión de Araujo, ha sido el jugador sacrificado por Xavi para dar entrada a un central

Nueva oportunidad para Ansu Fati tras no haber sido titular en los tres últimos partidos del Barça. No lo fue ni en Old Trafford ante el Manchester United ni el pasado jueves contra el Real Madrid en el Santiago Bernabéu. Gozó de minutos en ambos partidos, mientras se perdió el de Almería por unas molestias. El '10' se ha vuelto a ir del campo sin marcar a pesar de haber rematado hasta tres veces a portería, una de ellas al palo. Y lo ha hecho enfadado y haciendo evidente la ansiedad que sufre con el gol tras la discusión que ha tenido con Ferran Torres por lanzar un penalti.

Xavi ha apostado hoy por regresar a la fórmula de los tres delanteros y Ansu ha actuado por la banda izquierda, compartiéndola con Balde y viéndoselas con Foulquier y Thierry Correia. Aunque el Barça ha atacado mucho más por la banda derecha con Raphinha, Ansu ha podido rematar un par de veces a portería en la primera mitad. La primera, a los 18 minutos, con un disparo raso y suave que no ha puesto en problemas a Mamardashvili. La segunda, en el minuto 37, rematando de cabeza un gran centro de Raphinha. El ‘10’ del Barça ha picado demasiado el balón.

Al inicio de la segunda mitad, ha llegado la discusión con Ferran. Ansu no marca en la Liga desde el 20 de octubre ante el Villarreal. Ferran Torres no consigue un gol desde el 1 de noviembre en Champions. Ambos tienen ansiedad por el gol. Así se explica la disputa que los dos jugadores han tenido sobre el terreno de juego cuando Alberola Rojas ha señalado penalti a favor del Barça por unas claras manos de Hugo Guillamón tras un disparo de Koundé. Con intervención de Araujo y también de Raphinha, el balón se lo ha acabado quedando Ferran Torres, que era el jugador designado para rematar desde los once metros, enviando la pelota al palo. Ansu ha ido de inmediato a animar a su compañero.

La acción, lejos de dejar tocado a Ansu, ha supuesto una motivación extra para el atacante de la cantera, que minutos después, tras una buena combinación con Raphinha, ha estado a punto de marcar. Su buen disparo con la pierna derecha ha dejado clavado al portero del Valencia, pero ha topado con la madera.

SACRIFICADO

Ansu estaba en su mejor momento en el partido, pero poco después ha sido sacrificado por Xavi. La expulsión de Araujo ha obligado al técnico de Terrassa a recomponer el equipo. Marcos Alonso ha entrado en la posición de central y Ansu se ha ido al banquillo. Lo ha hecho con cara de pocos amigos y recibiendo la ovación del público que ha llenado el Spotify Camp Nou y que no entendía que tras todo lo que había pasado fuese él y no Ferran Torres el jugador reemplazado.