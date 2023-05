Ortega: "Mentiría si digo que no somos los favoritos en esta Copa"

El Barça afronta desde el vienes la Copa del Rey con los cuartos el viernes ante el Torrelavega "Langaro se está entrenando bien y podría tener minutos en Santander", dijo el míster azulgrana

El Barça ha realizado este miércoles su penúltimo entrenamiento en la Ciutat Esportiva antes de viajar este jueves a Santander, donde a partir del viernes disputará la Final a Ocho de la Copa del Rey con los cuartos de final el viernes a las 15.30 horas frente al Bathco Torelavega.

El club ha preparado este miércoles el tradicional día de atención a los medios en el que el técnico Carlos Ortega ha analizado en la sala de prensa de la Ciutat Esportiva cómo llega el equipo a esta cita sin olvidar que el jueves de la semana que viene llega la ida de cuartos de la Champions en la pista del GOG danés.

"Ha pasado mucho tiempo desde que acabó la fase de grupos de la Champions, desde que ganamos la Copa ASOBAL y la Liga ASOBAL, que ya la teníamos bien encarrilada. Hemos tenido mucho tiempo para cargar, preparar e intentar tener al equipo lo mejor posible. La gente está bien. Algún jugador ha jugado mucho con sus selecciones, pero no hacemos el calendario y llegamos a la Copa con mucha ilusión", comentó el malagueño.

Fiel a su estilo, Ortega no se esconde a la hora de abordar el favoritismo de su equipo. "No sería justo si decimos que no somos los favoritos. Es lo que pasa en los títulos domésticos y en liga regular, pero el equipo es muy consciente de que si hay una competición en la que se puede perder es una con este formato, un torneo del KO a un partido. Hay que elogiar la forma de preparar estos torneos que tiene el equipo, porque salen a por todas para no dar lugar a la sorpresa", enfatizó con orgullo el exjugador del Dream Team.

Carlos Ortega, en rueda de prensa | VALENTÍ ENRICH

En cuanto al rival en cuartos, el técnico barcelonista destacó que el Torrelavega "ascendió la temporada pasada. Cuenta con un gran entrenador (Álex Mozas), juega muy rápido y en defensa alterna el 6-0 con un 5-1 muy presionante. Hasta hace poco optaba a puestos europeos y les tenemos mucho respeto. Juegan bien y estarán al lado de su casa, así que seguro que tendrán a mucha afición apoyándolos".

En cuanto a la cercanía del duelo decisivo de la Champions en tierras danesas, el míster reconoció que el staff "tiene que mirar de soslayo este partido. Es muy importante, pero lo primero es este título, la Copa del Rey, que es importantísima. No sería verdad si te digo que de reojillo no miramos la Champions, pero ahora la prioridad es esto. Si no sacamos este título, la dinámica que hasta ahora es positiva podría cambia".

¿Vuelve Langaro?

Ortega también avanzó que la recuperación de Haniel Langaro sigue adelante y tal como aseguró recientemente SPORT no sería de extrañar que se le vea ya en esta Copa del Rey después de la fractura del tendón de Aquiles de la pierna derecha que sufrió el pasado mes de diciembre.

"Haniel ha empezado a entrenar esta semana, puede ser que viaje a Santander y si lo hace seremos 18 (17 más Artur Parera) y podremos hacer cambios en la convocatoria en cada partido. Estas semanas se ha ido incorporando progresivamente con normalidad. Ha sido una lesión muy seria, todavía está lento y evidentemente no tiene ritmo de competición ni mucho menos, pero se va integrando y si puede jugar algunos minutos en Santander o en la liga para que llegue mejor a los cuartos de la Champions o a la Final Four si estamos, esa sería la idea", relató el andaluz.

Haniel Langaro podría llegar a la Copa del Rey | VALENTÍ ENRICH

"Tener a todos siempre es positivo, aunque eso signifique tener que descartar o sacrificar a otros que han estado toda temporada. Si se hace es en beneficio del equipo. Si el problema es poder descartar, estupendo. 'Hani' tiene gol fácil, lanzamiento fácil y siempre ha aportado minutos de calidad. A ver cómo llega a la Copa, como está en esta fase final y va a tener tiempo para coger su forma mejor", añadió.

Halagos al Granollers

Carlos Ortega tuvo palabras muy cálidas para la exhibición que realizó el mes pasado el Fraikin Granollers en la pista del SG Flensburg-Handewitt (27-35) que supuso la clasificación del equipo que dirige Antonio Rama para la Final a Cuatro de la Liga Europea que se disputará precisamente en el Flens-Arena el último fin de semana de mayo.

"Sin duda, lo califico como una de las grandes machadas de la historia del balonmano. Había muchos condicionantes. Era a ida y vuelta, en casa contra el organizador de la Final Four. Muy pocos apostaban por el Granollers. El nivel de juego y de entusiasmo que mostraron contagió a la afición y a todo el público en general del balonmano.