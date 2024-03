Así fue el reencuentro entre el Barça y Jasikevicius

Era uno de los partidos marcado en rojo en el calendario. La llegada de Sarunas Jasikevicius a Fenerbahçe se produjo pocos días después de que el conjunto turco se enfrentase al Barça en la primera vuelta de la fase regular de la Euroliga. Una derrota, por 89-81, que acabó condenando a Dimitris Itoudis, y que supuso la llegada del técnico lituano al banquillo de los de Estambul, en su segunda etapa tras haber jugado en 2011.

Lo cierto es que Jasikevicius le ha cambiado la cara a un Fenerbahçe que con Itoudis pecaba de excesiva irregularidad, y que en una temporada de tanta igualdad como la que se está viviendo este curso, podía comprometer la participación de los turcos en las eliminatorias previas a la Final Four de la Euroliga. La apuesta por el exentrenador del Barça, por el momento, ha salido bien, y 'Fener' se encuentra, con total merecimiento, en el grupo de los grandes favoritos a levantar el título continental en Berlín el próximo mes de mayo.

'Saras' rompe su silencio

Tras su salida del conjunto catalán el pasado verano, tras no llegar a un acuerdo para renovar su contrato, Jasikevicius había guardado silencio, si bien es cierto que ya había dejado pinceladas sobre su descontento con los mandatarios de la entidad azulgrana, con los que no se llegó a buen puerto para alargar su continuidad en el banquillo. Un hermetismo que se rompió la pasada semana, tras conceder una entrevista a Piti Hurtado en los micrófonos de Movistar, en la que dio su versión sobre lo sucedido: "El Barça es un club complicado, me llevé una decepción muy grande con mis jefes, por como fue el trato durante estos tres años. He sufrido mucho por dentro", comentó, entre otras cuestiones.

Un reencuentro cordial

El Fenerbahçe - Barça de este pasado miércoles, que acabó con victoria local por 88-74, era la primera ocasión en la que las dos partes se veían las caras. Y según ha podido saber SPORT, la cordialidad marcó el reencuentro entre Jasikevicius y el club. La expedición azulgrana llegó al Ulker Sports Hall hora y media antes del inicio del partido, momento en el que los jugadores de los dos equipos recibieron las últimas indicaciones, tanto de 'Saras' como de Roger Grimau.

Sarunas Jasikevicius se 'vengó' del Barça en Euroliga / EFE

Mucho cariño con Roger Grimau

Fue tras esas últimas charlas cuando ambos entrenadores se encontraron en pista y se saludaron y fundieron en un abrazo, mientras sus jugadores realizaban ejercicios de calentamiento. Hubo tiempo para mantener una rápida charla, en la que Jasikevicius también aprovechó para saludar a miembros del staff azulgrana, algunos, presentes en el cuerpo técnico del lituano durante su etapa como 'coach' del Barça.

El afecto con sus exjugadores

No fue a los únicos a los que saludó, ya que tras la bocina final, en el tradicional saludo entre los integrantes de los dos equipos, Jasikevicius también aprovechó para saludar a algunos de sus antiguos jugadores. A James Nnaji, que tuvo minutos en el partido, le sacó una sonrisa con algún comentario tras el choque, mientras que con Tomas Satoransky, una de sus 'peticiones' para la pasada temporada, hubo también muchas muestras de cariño y un gran abrazo. Este diario no ha podido confirmar si hubo reencuentro con Mario Bruno Fernández, , director deportivo del equipo, presente en el pabellón.

Muchas caras conocidas

El Fener - Barça fue un partido con caras conocidas y con pasado en ambos equipos. Jan Vesely y Nikola Kalinic regresaron a Estambul, y el público que agotó las entradas para el partido les recibió con una sonora ovación, así como el propio Fenerbahçe con un vídeo repasando jugadas de ambos en su etapa en el conjunto otomano. También hubo muchas muestras de cariño de parte de Nick Calathes, Sertaç Sanli y Nigel Hayes-Davis hacia sus excompañeros del Barça. El alero estadounidense, que fue el 'MVP' del encuentro, coincidió en los pasillos con antiguos miembros del staff del Barça, con los que también hubo intercambio de afectos.

Rokas Jokubaitis y Sertaç Sanli, excompañeros en Barcelona / Twitter: @FCBbasket

Jasikevicius, el gran ídolo de Fenerbahçe

La trascendencia y relevancia que ha tomado Sarunas Jasikevicius en Estambul es máxima, y los aficionados de 'Fener' demostraron su amor hacia el técnico lituano con uno de los 'tifos' más llamativos que se recuerdan en la actual campaña, y que tenía a 'Saras' como protagonista.

Tras la presentación de los jugadores, en uno de los fondos se elevó una imagen que tenía a 'Yellow', mascota del club, y a Marko Guduric a lado y lado, y a Jasikevicius en el centro con el título de la Euroliga entre sus manos, con la Puerta de Brandeburgo de fondo, uno de los emblemas de Berlín, sede de la Final Four de esta temporada.