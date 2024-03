Jasikevicius se sincera sobre su salida del Barça: “Me llevé una decepción muy grande con mis jefes”

Saras Jasikevicius reconoció que fueron tres años muy buenos a nivel personal, y con su familia en Barcelona, aunque cree que no lo fue tanto su relación con los responsables de la sección, a los que acusó de haberle echado a la afición encima con filtraciones a la prensa, entre otras cosas para acabar saliendo del cub sin entender demasiado la afición lo ocurrido

“A veces parecía que no íbamos a una todos”, explicó Saras en una entrevista concedida al periodista ‘Piti’ Hurtado en ‘Zona Euro’, de Movistar+ donde el ex técnico azulgrana se despachó a gusto con los responsables de la sección blaugrana, a los que acusó de poner piedras a su trabajo y hablar en su contra a sus espaldas.

“Un club complicado”

“Como cualquier club grande, el Barça es un club complicado”, explicó. “Yo siempre digo que me llevé una decepción muy grande con mis jefes allí, con la gente del club y como fue el trato en esos tres años, que he sufrido por dentro”, dijo.

“La salida de Mirotic no fue serio”

El caso Mirotic, como se revolvió el tema en aquel momento, no era serio, no era una manera de hacer de un club grande. Luego, tras lo sucedido con Mirotic, para mi estaba bastante claro que íbamos a llegar a un acuerdo, pero a nivel de proyecto no me gustaba las cosas que pasaban aquí”.

“No hubo segunda oferta”

“Quería cosas diferentes, supongo que ellos también lo entendieron y rechacé la primera oferta y ellos no me hicieron una segunda, así que gracias y hasta mejores tiempos”.

“Salían muchas cosas en la prensa en mi contra”

“Una de las cosas que más me dolió de las personas con las que trabajaba es que sacaban muchas cosas en la prensa. Sé que ha habido reuniones con periodistas por detrás para decir cosas sobre mi trabajo. Me llegaban informaciones que me han dolido mucho y creo que era poco serio”.

“No veo otra etapa en el Barça”

“Yo diría que hay menos opciones que nunca ya que es la tercera vez que salgo de allí y han sido todas muy dolorosas. Yo, en la vida, nunca digo que no, pero yo ahora no lo veo.

“La derrota en Kaunas, una de las peores”

Hay derrotas que duelen mucho y la del año pasado fue una de las peores derrotas, en la semifinal de Kaunas porque claramente pienso que teníamos mejor equipo que el Madrid. Llegas a un partido, no metes nada y el Madrid tiene jugadores con muchísima experiencia y te saca un partido adelante.

“Muy orgulloso de la reacción”

“También me quedo como se recuperaron los chicos después de Final Four porque era un golpe duro, y el play-off demostramos muy buen baloncesto los cinco últimos partidos, dos en Málaga y tres ante Madrid. Jugamos un buen baloncesto”

"¿Entrenar al Madrid? Las cosas cambian"

"Las cosas cambian en la vida y yo siempre he tenido una buena relación con la gente de Madrid, con ex jugadores, y en la vida nunca se sabe…..