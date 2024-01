Joel Parra: "El palmeo contra el Obradoiro fue como un subidón"

El Barça ha superado el momento crítico que vivió en diciembre cuando se acumulaban las derrotas y de manera paralela Joel Parra ya ha empezado a demostrar las múltiples virtudes que le hicieron brillar en la Penya y que motivaron su fichaje el pasado verano previo pago de alrededor de un millón de euros.

Con contrato hasta junio de 2027, al ala-pívot catalán debe aportar esa fuerza innata y esa garra que levantaba cada semana de sus asientos al público del Olímpic de Badalona y que ya vibró con el triple de la victoria ante el Monbus Obradoiro. Su celebración, corriendo como loco y golpeándose el pecho, es el mejor ejemplo de su carácter guerrero.

Parra conversó con SPORT en vísperas del viaje a tierras lombardas para rendir visita el viernes a un Olimpia Milano en el que sigue de baja Nikola Mirotic. El barcelonés habló de su relación con Roger Grimau, de aspectos curiosos como el cambio de mano a la hora de tirar, sobre las opciones del equipo y sobre Jabari Parker.

Ya lleva media temporada en el Barça. ¿En qué momento está?

En una situación en la que ya conozco a los jugadores y al entrenador, y ellos a mí. Estoy cómodo y hay que seguir trabajando. El equipo está dando pasos adelante y poniendo el foco ya un poco en la Copa del Rey, sabiendo que tenemos partidos importantes antes que también hay que ganar.

Usted es nuevo, pero podría venir en metro. No es una adaptación como la de Jabari…

Esa comodidad es un poco lo que buscábamos. Si tenía la opción de salir de Badalona, quería seguir con mis amigos y con mi familia cerca. Como dices, solo he cambiado de ciudad, que son 20 minutos y por eso la adaptación ha sido más fácil y más rápida.

Usted llevaba tiempo levantando el Olímpic y aquí se vio casi sin minutos. ¿Cómo lo llevó?

Tienes que estar preparado y afrontarlo. Tenía claro que si venía al Barça no iba a ser lo mismo que en el Joventut. Todo tiene su proceso. Tienes que ser fuerte y esperar tu momento, que llegará. Trabajando como siempre llegan los resultados. Poco a poco va saliendo ese jugador que se veía en el Joventut y estoy contento, porque eso también ayuda al equipo a ganar, que es lo importante.

¿Llegó a pensar alguna vez que habría sido mejor seguir en la Penya?

Sí, se te pasa por la cabeza, pero tienes que ser fuerte. La decisión fue mía y de mi entorno y la tomamos 100% convencidos. Después todos somos personas y fue duro. Son muchos años ahí en tu zona de confort y se te pasa por la cabeza, pero es un momento. Dices, yo he querido estar aquí, quiero ser uno de los mejores y estar con los mejores, así que vamos a tirar para adelante.

¿Hasta qué punto fue importante el día de su explosión en el Palau contra el Obradoiro con el palmeo de la victoria?

Fue como un impasse, del un poco el bajón que tenía a un subidón. De decir, he venido aquí a demostrar de lo que soy capaz. La verdad que me dio un chute de energía que ha sido muy positivo.

Joel Parra provocó el delirio en el Palau ante el Obradoiro / EFE

Hablemos de su físico. ¿Es heredado o es fruto del trabajo?

El físico siempre ha sido un tema pendiente. Muchas veces se habla de que soy pesado, pero lo estoy trabajando desde que empecé a ser profesional. Es verdad que mi padre es un tío fuerte de 1,90 y mi madre mide 1,72, pero también son muchas horas de gimnasio y de trabajo en verano. Desde que subí al primer equipo de la Penya he trabajado mucho el físico y aquí también. En el Barça se te exige el máximo, porque hay muchos partidos, la competencia es más mayor y es clave estar muy preparado físicamente.

¿Es un tres con cuerpo de cuatro o un cuatro que juega de tres? ¿Cómo lleva esta dualidad?

Bien, bien. Es verdad que me siento un poco más cómodo de cuatro, porque perseguir carretones (jugada en la que los interiores bajan al poste bajo y los exteriores juegan con los bloqueos correteando por la línea de fondo) o a jugadores más rápidos me cuesta más. Luego, si me pides que me pegue y que aporte lucha, me siento más cómodo. Yo quiero ayudar al equipo y si tiene que ser un día de tres y otro de cuatro, haré encantado lo que me pida Roger.

¿Aquí depende más de los triples por la manera de jugar del equipo?

En mis dos últimos años en la Penya tenía más responsabilidad, más tiros y más minutos. Aquí hay más competencia y la rotación es más corta, pero no voy a jugar solo si meto puntos. Si aporto lucha y energía, si ayudo al equipo a defender y a ganar, creo que tendré más minutos. Aquí no tengo tanto la bola, pero intento meter los tiros liberados para ayudar al equipo.

¿Cómo fue el cambio de mano en el tiro, de derecha a la izquierda? Porque usted es zurdo...

Sí, sí. Yo soy zurdo y no sé por qué, cuando empecé a jugar tiraba con la derecha o la levantaba con las dos manos y acababa con la izquierda, pero no tenía un tiro efectivo. Entiendo que desde el Joventut veían que tenía que cambiar la mano y un día me lo propuso el director de cantera. Yo sabía que era raro ser zurdo y tirar con la derecha y que no era eficaz tirando.

Joel Parra, con SPORT en el gimnasio del Palau / DANI BARBEITO

¿Y lo asumió bien?

Sí, claro. Yo sabía que era una mejora muy importante para mí y confiaba en ellos al 100%. Entonces, lo conseguimos a base de mucho trabajo y mucha paciencia, sobre todo de Pau del Tio (exayudante de Carles Duran y ahora en la CBA), porque estuvimos dos años largos, ¿eh? Y ahora se están empezando a ver los resultados, pero sabiendo que aún me queda mucha mejora en ese aspecto.

Aunque esté en un 45% en triples se va a seguir diciendo que no tira bien. ¿Cómo lo lleva?

A ver, yo no soy ni seré un supertirador como Jaycee Carroll, pero cada vez soy más fiable, sobre todo a pies parados e intento coger las opciones de tiros liberados para meter ese triple. También trabajo para generarme mis tiros, para tener otra amenaza en mi repertorio.

¿Qué importancia tiene que el Barça le firmase cuatro años?

Yo valoro mucho esa confianza desde el primer momento y ahora intento devolverles que apostasen por mí hasta 2027. Es un contrato de larga duración y eso nos hace estar más estables, ya que soy un jugador joven. Todo cambio tiene proceso, yo sabía adónde venía y sé dónde estoy. Estoy encantado, y mi familia y todo mi entorno también.

¿Qué importancia está teniendo Roger Grimau en su evolución?

Desde el primer día, Roger me dijo que quería que siguiese siendo el Joel de la Penya, el Joel que me ha traído hasta aquí. Él me va conociendo y yo lo voy conociendo a él. Con el míster todo va muy bien y estoy muy contento. Sabe que puedo aportar mucha energía y me va dando más confianza.

¿Qué objetivos se marca para lo que resta de temporada?

El mismo que cuando llegué, seguir mejorando, seguir creciendo como jugador y como persona. A ver, yo soy ambicioso y me gustaría hacer mis números de Badalona, aunque ahora eso es muy complicado. Este año me lo marcaría un poco más como adaptación, de conocer la Euroliga, de ir ganando confianza y la temporada que viene ser más importante en el equipo.

Joel Parra elogió a su compañero Jabari Parker / DANI BARBEITO

¿A que le gustaría tener pocas vacaciones este verano?

Jeje, tienes razón. Este verano son los Juegos y antes será el Preolímpico. Estaría encantado de representar a España en los Juegos y me pondría supercontento que Sergio confiase en mí para intentar luchar por estar en París.

¿Este equipo está preparado para pelear por la Liga, la Copa del Rey y la Euroliga?

Sí. Ya he dicho que podemos ganar a cualquiera, pero podemos perder con cualquiera. Ahí nos vino bien el bofetón en la cara de diciembre con esas derrotas para decir, oye, que soy del Barça, que somos muy buenos individualmente, pero o vamos todos a una o puede ser un desastre. El equipo está trabajando cada vez mejor, tenemos en mente el mes pasado que fue muy duro y no queremos volver a repetirlo.

Para acabar. Usted ha compartido vestuarios con jugadores buenísimos, pero... ¿Jabari tiene algo especial?

Bfff. Es muy bueno. Tiene un talento brutal. Yo solo había visto algo en la Penya con Lapro, que tiene muchísimo talento, pero es que a Jabari se le caen los puntos de las manos. Me ha sorprendido mucho, porque es una buenísima persona y no es el típico americano que te imaginas que va un poco a su bola. Es muy trabajador, le encanta estar con nosotros y nos insiste para que le hablemos en español porque quiere adaptarse cuanto antes. Y en su caso el proceso es más complicado, pero creo que ya estamos viendo el Jabari que veíamos hace años en la tele por las madrugadas".