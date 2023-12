Los ‘señalados’ por Grimau en la crisis blaugrana

Roger Grimau está viviendo el momento más complicado desde que llegó al club como primer entrenador en el verano pasado, y ahora tiene claro que debe tomar decisiones si no quiere que la situación empeore y acabe por llevarse por delante su puesto.

Y es que tanto la sección como el propio entrenador, tienen claro que los problemas de este Barça parten por la actitud de algunos jugadores que no ha sido la mejor en este periodo de derrotas y no han aportado lo que se espera de ellos, ni por los galones ni por el contrato que ostentan en este equipo.

El técnico azulgrana ha recibido ‘luz verde’ de la dirección deportiva para tomar algunas decisiones drásticas como la que ya tomó ante el AS Mónaco con uno de los grandes fichajes de la temporada, el pívot Willy Hernangómez.

Willy pierde protagonismo

Ante el cuadro monegasco el pívot salió de la rotación y en su lugar fue Nnaji el que jugó parte de sus minutos con Jan Vesely como el pívot estandarte de este equipo. A Grimau le ha decepcionado la nula voluntad de Willy de defender con agresividad y no le vale que solo aporte en ataque donde claramente se siente más cómodo.

Pero no será el único que reciba un ‘toque’ por parte de Grimau. El entrenador azulgrana está muy disgustado con la poca aportación de dos de los bases del equipo, con Jokubaitis perdiendo protagonismo y sin ser el jugador incisivo y acertado de los dos últimos años.

Salta a la pista con demasiadas dudas y eso se traduce en demasiados balones perdidos. Aunque si el lituano está en la lista de ‘señalados’ duele más que también lo esté el base checo, Tomas Satoransky, que está viviendo una temporada realmente mala.

Satoransky, en el ojo del huracán

El ex NBA no aprovecha su envergadura, no está cómodo dirigiendo y encima está negado en el tiro, por lo que su aportación al equipo está siendo muy limitada. Uno de los jugadores con los contratos más altos no está rindiendo como se espera.

Roger Grimau se ha cansado de esperar el rendimiento de algunos jugadores / EFE

Si no reacciona de inmediato, verá reducidos sus minutos para que los aproveche jugadores como Oriol Paulí, que siempre sale a la pista con una energía y determinación que ya deberían seguir alguno más de la plantilla.

Tampoco está rayando al nivel esperado el alemán Da Silva, que a pesar de las oportunidades que le da el técnico no acaba de ser un jugador determinante en la posición de ala-pívot y tampoco Jabari Parker, al que le costó entrar en dinámica, aunque su irregularidad no ayuda al equipo, ni en su tozudez por anotar fuera de los sistemas del equipo.

Parra ganará protagonismo

El que sube enteros es Joel Parra, que después de un lento inicio para ajustarse al juego blaugrana, ha sido uno de los destacados dentro del marasmo en algunos encuentros, y Grimau está dispuesto a darle más oportunidades.

El técnico azulgrana no se casa con nadie y tiene claro que debe zarandear al equipo para sacarlo de esta situación de desidia, falta de agresividad y concentración que han llevado al Barça a su peor racha de resultados en mucho tiempo.