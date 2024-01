Joel Parra: "Es un placer jugar como local en el Palau"

Joel Parra vive su mejor momento desde que viste la camiseta del FC Barcelona. Cada vez más importante en la rotación de Roger Grimau, el alero catalán vivió su primer gran momento de comunión con el Palau Blaugrana, al anotar la canasta ganadora en el partido de ACB contra Obradoiro.

"Cuando me ficharon, el Barça sabía qué jugador era. Siempre ha sido muy complicado el Palau, muy difícil de ganar. Es un placer jugar como local, tener a los Dracs y a toda la gente que nos anima. En los momentos complicados, el Palau nos dio un plus y media victoria fue de ellos. Estoy muy contento de jugar aquí y esperamos que siga igual toda la temporada. Han estado animando en el momento malo de diciembre, solo les podemos decir que sigan así", ha confesado.

Olympiacos exige la mejor versión del Barça

El Barça no podrá relajarse ante un Olympiacos que llega en un gran momento al Palau, con cuatro triunfos consecutivos en Euroliga. "Son un equipo muy físico, nos lo pondrán complicado. Allí jugamos muy bien, y hay que igualar el nivel físico. Nos espera un partido duro y complicado, pero queremos seguir con la buena dinámica. Tendremos que jugar muy bien, no solo en el juego interior. Hemos regalado un par de partidos que no teníamos que haberlos regalado", comentó Parra en una nueva semana de máxima exigencia con tres partidos: Olympiacos, Zalgiris y Tenerife.

La exigencia del calendario

"En el Joventut estaba acostumbrado a jugar dos partidos por semana, y cuando llegaba la Copa o el playoff, lo veías como una burrada. Ahora es el pan de cada día, pero tengo la suerte de que soy joven y que puedo recuperar rápido, todo el staff trabaja muy bien para que estemos al 100%, pero es el calendario que hay y no hay que poner excusas, todos los equipos afrontan lo mismo, y debemos seguir luchando para llevarnos cada partido", comentó un Parra que se sigue marcando, para esta temporada, seguir creciendo a nivel individual y colectivo.

Parra: "Veníamos de un mal mes"

Los triunfos de la pasada semana han ayudado a mejor el estado de ánimo del equipo, pero los desafíos no dejan de sucederse para el equipo. "Las victorias nos ayudan a una dinámica positiva, veníamos de un mal mes. Estas tres victorias solo nos ayudan en la moral, nos queda mucho margen de mejora y afrontamos otra semana clave. Tenemos que sacar los partidos como sea y si es jugando a basket, mucho mejor.

Plenamente adaptado al Barça

Por último, el jugador deja claro que ya está adaptado al equipo, pero que todavía hay mucho trabajo por delante: "Lo dije hace tiempo, ya estoy adaptado al equipo, al club, al ambiente y estoy muy contento. Todavía tengo mucho margen de mejora, como el equipo, y me toca seguir trabajando. Contento y feliz de estar aquí y con ganas de luchar y seguir ganando partidos", concluyó.