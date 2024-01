Roger Grimau atraviesa su peor momento desde que se convirtió en entrenador del Barça. El equipo azulgrana atraviesa una crisis de juego y resultados, acumulando siete derrotas en los últimos diez partidos, las últimas dos, por 20 puntos de diferencia ante Unicaja y Mónaco.

Este miércoles 3 (21h CET), el Barça abre 'a lo grande' 2024, recibiendo en el Palau al Real Madrid en partido de Euroliga. La competición continental arranca la segunda vuelta y los azulgranas se medirán al equipo más en forma de la competición.

"No hay guerra, hay situaciones que no se han dado bien"

En la previa, ha comparecido un Roger Grimau que no ha querido dar detalles sobre lo comentado por el General Manager de la sección, un Juan Carlos Navarro que afirmó que "había habido actitudes dentro y fuera de la pista que no nos han gustado ni son dignas de este club ni de esta camiseta". "Son cosas que quedan en el vestuario", ha explicado Grimau. "No hay guerra, hay situaciones que no se han dado bien. Intento que quede todo claro con los jugadores".

Grimau: "Me siento fuerte, pero no lo estoy pasando bien"

El entrenador azulgrana también ha repasado como se encuentra y como ha vivido unas últimas horas "difíciles", marcadas por la mala dinámica del equipo. "Me siento fuerte, me siento bien, pero no lo estoy pasando bien. No es solo mi faena, es lo que quiero y cuando no van bien las cosas, uno no lo pasa bien. Tengo la suerte de que en casa tengo un apoyo espectacular que me hace tirar hacia adelante junto a mis jefes. Pero no es fácil, cualquier persona en su trabajo, cuando no salen las cosas estará preocupado, y en un trabajo como este, con tanta exposición, pues todavía más".

Buscar el cambio de dinámica

Grimau también ha afirmado que la imagen del equipo ofrecida en algunos partidos "no se puede dar", y que buscan soluciones para que no se vuelva a repetir: "Estamos intentando hacer este cambio y dar con la tecla que nos permita ser competitivos. No creo que los jugadores no tengan la voluntad de hacerlo. Hemos de revertir la situación ya, y máxima confianza en la faena que estamos haciendo. Confianza máxima en los jugadores".

Mensaje a sus críticos

El técnico también ha contestado al ruido aparecido tras los últimos partidos en los que se pone en juego su futuro: "Hay el mismo 'chup chup' que cuando me ficharon. Los que estaban en contra lo siguen estando. El ruido de fuera me interesa poco. Soy catalán, culé, y hay un punto que sabe mal. Para un profesional es importante sentirse querido por la gente que está en mi día a día", ha explicado.

"El Madrid es el mejor equipo de Europa"

Por último, en referencia al rival, Grimau ha elogiado al Real Madrid, afirmando que "son el mejor equipo de Europa", y que encaran el partido con la máxima ambición: "No me gusta especular, es el mejor rival que podemos tener para la situación en la que estamos ahora. Interesa tener un rival fuerte, que te ponga a prueba y que te motive. Estamos con muchas ganas de vivir una noche mágica en el Palau", concluyó.