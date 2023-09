Joel Parra, protagonista en el gran derbi catalán

El Barça inicia la defensa de su título en la Liga Endesa este domingo en el Palau (18.30 h) ante un renovado Joventut El exverdinegro Joel Parra será el protagonista al enfrentarse al club en el que ha desarrollado toda su carrera

Se acabaron las probaturas. Una semana después del primer test oficial en la Supercopa saldado con una clara derrota en semifinales contra el Real Madrid, el Barça inicia este domingo la defensa de su título en la Liga Endesa con un derbi catalán en el Palau frente al Joventut a las 18.30 horas.

Roger Grimau ha tenido una semana sin partidos para continuar con la aclimatación del equipo a sus sistemas con la plantilla al completo después de que Àlex Abrines y los nuevos fichajes Joel Parra, Willy Hernangómez y Darío Brizuela se incorporasen dos días antes de las semifinales de la Lliga Catalana y de que el lituano Rokas Jokubaitis lo hiciese justo antes de las ‘semis’ de la Supercopa.

La puesta de largo de los tres internacionales españoles y del estadounidense Jabari Parker ante la afición del Palau será el preludio de los dos encuentros ligueros a domicilio de la semana que viene (el viernes en la pista del ascendido Zunder Palencia y el domingo en el WiZink contra el Madrid) y del debut en la Euroliga el 5 de octubre en el Palau contra el Anadolu.

El día de Parra

El calendario ha sido muy caprichoso con un derbi catalán en la primera jornada que convierte al exverdinegro en protagonista. “Bueno, si tengo que pasar este mal trago, cuando antes mejor. He dejado muchos amigos en el club y salí muy bien de allí. Fue la decisión más difícil de mi carrera, pero estoy muy contento por estar un club tan grande como el Barça”, dijo Joel Parra en su puesta de largo como nuevo jugador azulgrana en el Auditori 1899.

El internacional español demostró su personalidad ayer en una entrevista para los medios del club en la que afirmó sin tapujos que los colores de su corazón son el verde y el negro. “Siempre he dicho que soy y seré de la Penya, pero ahora estoy aquí en el Barça y defenderé esta camiseta con mucho orgullo. Voy a luchar por hacerlo lo mejor posible y poder ganar muchos títulos”, comentó el catalán a los medios del club.

Joel Parra se enfrentará al equipo de su vida | EFE

“No sólo es el primer partido de liga con mi nuevo equipo, sino que además me estreno contra mi exequipo. Siempre les desearé la mejor suerte (al Joventut), pero evidentemente hoy las amistades se quedan fuera y quiero ganar”, recalcó el internacional español que ha firmado hasta 2027.

Su potente físico, su excelente juego en el poste y su aportación en la lucha por el rebote le permiten destacar en el ‘cuatro’, mientras que su tiro cada vez más mejorado con cambio de mano incluido y sus penetraciones hacen que brille de ‘tres’. En defensa no hay dudas: lo hace bien en las dos posiciones.

“Es como todo en la vida. Habrá gente que lo entienda y gente que no. Estoy muy tranquilo, porque los años que he estado allí lo he dado todo. Está claro que cuando sales de tu zona de confort aparecen los miedos y las inseguridades, pero estoy muy contento con la decisión. Sin embargo, siempre estaré agradecido a la Penya”, concluyó.

Grimau y la mejoría

Tras convertirse en un jugador importante durante ocho temporadas en el primer equipo (2003-11) con la Euroliga de 2010 como momento culminante, Roger Grimau debuta en la liga como técnico azulgrana tras varios años en la cantera.

Roger Grimau confía plenamente en el equipo | DANI BARBEITO

En la Lliga Catalana y en la Supercopa se vio a un Barça más descarado en ataque que busca aprovechar las transiciones para evitar en lo posible atacar en estático. Sin embargo, el equipo hizo aguas en defensa y ahí deberá verse una imagen mucho más mejorada hoy ante la Penya.

También se espera más de un Willy Hernangómez que está ya más hecho al equipo y a sus compañeros, al igual que sucede con un Jabari Parker que ha ofrecido sólo chispazos hasta la fecha (va poco a poco tras un año sin competir). También se ‘estrenará’ como azulgrana en la Liga Endesa el donostiarra Darío Brizuela.

La 'nueva' Penya

El Joventut ‘asustó’ a sus aficionados en las semifinales de la Lliga Catalana al caer con rotundidad ante el BAXI Manresa (65-82) en un mal día de los de Carles Duran que no refleja el potencial real del equipo.

DeShaun Thomas debe ser protagonista esta temporada | JOVENTUT

La Penya ha perdido a jugadores importantes como el citado Parra, el ‘killer’ Kyle Guy (Panathinaikos), Henry Ellenson (Ibaraki de la Liga de Japón), el interior Simon Birgander (UCAM Murcia) o un emblema como Albert Ventura (Río Breogán).

Con los exazulgranas Ante Tomic y Pau Ribas como referentes, debe ser clave otro ex del Barça como el estadounidense DeShaun Thomas (Olimpia Milano). Además, la Penya también ha incorporado a los estadounidenses Andrew Andrews (Bursaspor) y Chinaku Onuaku (Hapoel) con sus tiros libres ‘a cuchara’.