El fichaje que prepara el Barça de Grimau

El Barça está trabajando en incorporar a un nuevo fichaje de cara a la segunda parte de la temporada después de considerar que la plantilla necesita un ajuste para hacerla plenamente competitiva de cara a la lucha por los títulos importantes de la temporada.

Hasta el momento, la dirección deportiva se había mostrado remisa a realizar un nuevo fichaje al considerar que las opciones de mercado no convencían ya que si se iba a realizar un esfuerzo era para encontrar a un jugador que pudiera marcar la diferencia.

La buena marcha en la primera parte de la temporada, aparcó la decisión de traer un nuevo jugador a la plantilla de Roger Grimau, aunque con el desastroso mes de diciembre, la opinión de la dirección deportiva empezó a dar un giro.

Del desastre a la reacción

El equipo tocó fondo en ese final de 2023 con la abultada derrota en la pista del AS Mónaco aunque felizmente rebotó hacia arriba en las dos primeras semanas de enero con esas cinco victorias consecutivas en el Palau y también con el triunfo ‘in extremis’ en Tenerife con la canasta salvadora de Jabari Parker.

Navarro quiere un Barça más competitivo y tiene claro la incorporación de un nuevo jugador / VALENTI ENRICH

Aunque el equipo volvió a demostrar carencias en la dolorosa derrota de este jueves en Estambul donde al conjunto azulgrana le volvió a faltar intensidad defensiva y tensión competitiva ante un Anadolu Efes que le dio un autentico repaso ofensivo a los blaugrana.

Ganar fuera de casa en la Euroliga cada vez está más complicado y en el Barça han llegado a la conclusión que hay que reforzar la plantilla. Las dudas que había en un primer momento sobre la posición del nuevo fichaje han quedado ahora más claras.

De un 'playmaker' a un interior

La primera intención del club era incorporar a un jugador con capacidad anotadora, que tuviera capacidad para cambiar la dinámica de un partido en ataque aunque las opciones que se les presentó sobre la mesa no convencieron.

Unos meses más tarde, y tras la explosión de jugadores como Brizuela, Joel Parra y un Jabari Parker cada vez más integrado, la sensación es que esa posición el equipo ya la tienen bien cubierta, a pesar de que ahora mismo las bajas de Abrines y Laprovittola, dos jugadores clave en los esquemas de Grimau, se encuentran de baja y sin fecha de retorno.

Da Silva no está respondiendo a las expectativas y su presencia en el equipo es menor / FCB

Por ello, todo apunta que el objetivo blaugrana ahora mismo es incorporar a un ‘cuatro’ que aporte músculo al juego interior, ya que Grimau no está confiando demasiado en Da Silva, y Parker no tiene ese instinto defensivo de trabajar por el rebote e intimidación defensiva que necesita esa posición. Joel Parra podría incluso ocupar esa posición pero no de manera permanente.

Las opciones que están estudiando abre la puerta a jugadores con experiencia en la Euroliga, aunque la operación no está cerrada. Solo tienen claro que si acaba llegando ese jugador, debe hacerlo antes del siete de febrero, fecha en la que se cierra el mercado en la Euroliga.