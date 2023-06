Raúl e Iker Bravo, el plan B del futuro Real Madrid

La buena temporada del Real Madrid Castilla, que roza el ascenso a la segunda división, eleva las opciones de Raúl e Iker Bravo para llegar al primer equipo Desde hace meses, Raúl se posiciona como el entrenador mejor situado para sustituir a Ancelotti si el técnico italiano dejase el Santiago Bernabéu

Con el mercado de fichajes de verano a la vuelta de la esquina, los rumores alrededor del Real Madrid no cesan y la solución en forma de cantera se fortalece. Uno de los pilares de Florentino Pérez se trata de Raúl González Blanco, entrenador del Real Madrid Castilla, y que ha querido volver a dejar claro que su futuro pasa por la casa blanca. El técnico blanco, que ha llegado a rechazar ofertas para seguir dirigiendo al filial blanco con la esperanza de algún día dirigir la primera plantilla, ha vuelvo a insistir, tras remontar al Barça Atletic (3-0) y meterse en la final por el ascenso a Segunda División, que le “encantaría continuar” en el cargo y que, además, cree “que es lo que va a pasar”.

“Como siempre que terminan las temporadas siempre hay muchos rumores y realmente nunca se sabe lo que puede pasar. Me veis hablando de lo que me gusta estar en el Real Madrid y entrenar a estos chicos. Cuando termine la temporada veremos cuál es la mejor solución y la mía es siempre estar en el Real Madrid. Me encantaría seguir aquí y continuar; creo que eso es lo que va a pasar”, comentó en rueda de prensa sobre su futuro.

Según los pronósticos de Betfair, que sea Raúl el próximo entrenador permanente del Real Madrid se paga a 4€ por euro apostado y se contempla como la primera opción si Ancelotti dejase de ser el técnico blanco. La buena temporada del Castilla no sólo impulsa a la leyenda del Madrid sino que también lo hace con un joven canterano: Iker Bravo.

Un 2023 muy positivo

Poco a poco, Raúl ha ido confiando en él y ha sido pieza clave en 2023. Iker también ha ido respondiendo sobre el campo. Su actuación frente al Barcelona B es una exposición totalmente clara de que su rendimiento puede vincular su carrera con una llegada al primer equipo. Está comprometido al 100% con el Castilla y quiere triunfar de blanco.

En el duelo del Johan Cruyff, donde Iker Bravo estuvo calentando en la banda, el joven futbolista, que militó en la cantera culé, lo pasó mal. Además de sufrir una dolorosa derrota, recibió numerosos insultos muy desagradables desde la grada durante todo el partido. Un mal trago que dio la vuelta, y con creces, en el partido del Di Stéfano. Su madurez en 2023 está convenciendo a la dirección deportiva del club.

Pendientes del posible ascenso

Ahora, el atacante catalán del Castilla será una de las referencias del filial en el duelo definitivo por el ascenso a Segunda ante el Eldense. Y ya veremos si José Lana le convoca para el Europeo Sub’19, a disputar en Malta del 3 al 16 de julio, una selección con la que ya disputó la Ronda Élite de clasificación. Lo que el Real Madrid tiene claro es que confía en su explosión. Seguirá cedido en el club blanco hasta el 30 de junio de 2024 por parte del Bayer Leverkusen. Y si convence, la entidad madridista pagaría 7 millones de euros al final de la próxima temporada a los teutones. El futuro llama a la puerta de Iker. Bravo y el contexto acompaña.

Benzema fuera y… ¿Mbappé?

La marcha de Benzema abre la posibilidad que el Real Madrid vea con buenos ojos la llegada de un canterano para reforzar la delantera. A ello se le unen las noticias sobre Kylian Mbappé que podría aterrizar en el club blanco en 2024. Bajo ese efecto dominó, quizá el Real Madrid se plantea esperar hasta el próximo verano para invertir en un nuevo delantero como Mbappé y e impulsar a Iker Bravo y teniendo también en la plantilla a otro nueve, Joselu.