APUESTAS DEPORTIVAS
Sportium abre las apuestas sobre el color de la corbata del Rey en Navidad
La casa de apuestas número uno en España propone un divertido juego para adivinar en familia o con amigos cómo será esta prenda de Felipe VI durante su discurso de Nochebuena
Sportium ofrece la manera más entretenida de mantener ocupados a cuñados y suegras en Nochebuena. ¿De qué color será la corbata del Rey durante su discurso navideño? Adivinarlo puede tener premio.
Rojo, azul, verde… ¿o aparecerá sin ella? La casa de apuestas número 1 en España propone diversas opciones con interesantes cuotas para averiguar cuál será la elección de Felipe VI para dirigirse a la ciudadanía.
Se trata de una de las apuestas especiales más reconocidas de Sportium, presente cada Navidad para quienes buscan un toque extra de diversión.
Para quienes les resulta aburrido escuchar cada año las palabras del Rey o se impacientan porque se enfrían los aperitivos, Sportium tiene una entretenida manera de dar emoción a ese tiempo de espera alrededor de la mesa.
En 2022, Felipe VI eligió el granate para su corbata, mientras en 2023 y 2024 se decantó por el azul. ¿Cuál será el color elegido en 2025? Ya se puede participar en Sportium en el que promete ser el juego más divertido de las comidas navideñas.
