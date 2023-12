PSG – Real Sociedad o cómo los ‘txuri-urdin’ son amenaza del pasado para Luis Enrique

El equipo donostiarra no se la da nada bien al preparador asturiano del PSG, que ha sufrido un 30% de derrotas en los duelos que ha protagonizado contra él. El más sonado, el de 2015, cuando en una visita a Anoeta, ‘Lucho’ y Messi casi protagonizaron un divorcio total en el FC Barcelona. Aquello acabó en triplete. La suplencia de Messi en aquel partido provocó un enfrentamiento entre ambos que el mismo Luis Enrique reconoció, pero que fue también motor de mejora.

El sorteo de la Champions League para los octavos de final ha dejado a la Real Sociedad emparejada con el PSG. Mala suerte. Para los parisinos, puede pensar perfectamente Luis Enrique, que de los posibles rivales ‘asequibles’ (como si eso existiera en la Champions) tiene en la Real Sociedad una suerte de obstáculo recurrente contra el que el entrenador asturiano de los galos ha sufrido tropiezos notables e incluso el amago de su mayor crisis en el FC Barcelona cuando dirigió a los culés. Lejos de lo que más de uno quizá piense en París, el cruce PSG – Real Sociedad no es, ni mucho menos, una perita en dulce para los del Parque de los Príncipes.

Y eso que en las apuestas deportivas de Betfair, el PSG parte como favorito con una probabilidad implícita a llevarse el título de la Champions del 14% frente a una Real con una probabilidad implícita de levantar la orejona del 3,8%. En parte es lógico, por apuesta económica, por recorrido europeo (aunque al PSG últimamente no le va muy bien) y por presencia de jugadores de renombre, empezando por Mbappé (obvio) y siguiendo incluso por la armada ‘española’ del PSG: Asensio, Soler, Fabián Ruiz, Kang In-Lee…

Un enemigo incómodo

Pero una cosa es el favoritismo y otra cosa la letra pequeña con la que se desarrolle una competición que, además, no vuelve hasta febrero. Muchos ingredientes aún podrían cambiar en un escenario en el que la historia también pesa. Y ésta dice que el Luis Enrique no mantiene una relación buena contra la Real Sociedad. De hecho, de sus cinco visitas a Anoeta, el entrenador solo venció una: la última (19 de enero de 2017) cuando el Barça tumbó 0-1 a los vascos con gol de Neymar de penalti. Fue en partido de Copa, cuartos de final.

Las otras cuatro visitas (tres con el Barça, una con el Celta) terminaron con tres derrotas y un empate. En una de estas derrotas, la del 4 de enero de 2015, Luis Enrique sufrió seguramente uno de los mayores terremotos que padeció al frente del banquillo azulgrana. Lo hizo a propósito de Leo Messi, al que el técnico, cuentan las crónicas de aquellos días, trató de echar un pulso… que acabó con el argentino, vencedor, y la temporada, en un éxito absoluto: triplete histórico, el segundo de la historia del Barça.

El casi divorcio de Anoeta

Pero pocos lo advertían cuando en enero hubo un choque de trenes entre Luis Enrique y Messi a propósito de esta visita. Era el primer encuentro de 2015 tras las vacaciones de Navidad y los jugadores sudamericanos regresaron algo después con permiso del club. Messi fue el único de los pesos pesados que no jugó de inicio en una decisión que el astro argentino no deglutió muy bien. Él quería jugar y no entendía porque Luis Enrique lo dejaba fuera de una alineación en la que sí estuvo de inicio Luis Suárez. El ‘10’ saltó al descanso, cuando el Barça ya perdía (el 1-0 final fue con un gol en propia puerta de Jordi Alba), pero fue insuficiente para resolver un partido que, además, dejaba al Real Madrid como líder de la clasificación con cuatro puntos de ventaja.

Cuentan voces cercanas al vestuario que aquellos días fueron de máxima tensión entre el entrenador y un Messi que amagó (como hizo en otras ocasiones) con una potencial salida del club en verano si la tensión proseguía. Aquellos días, el Chelsea era un equipo siempre al acecho del argentino. El mismo Luis Enrique reconoció recientemente que esa tensión no fue inventada. Existió. Pero, curioso, de su gestión acabó naciendo el éxito del triplete Champions-Liga-Copa que se consiguió a final de curso.

Un punto de inflexión… a mejor

“Hasta que se solucionó todo, hubo un tiempo de tensión, que yo no busqué, sin ninguna duda, pero que apareció y que tuve que gestionar. Pero a día de hoy, solo puedo hablar maravillas de Leo Messi”, dijo recientemente Luis Enrique en una entrevista. Sea como fuere, y aunque aquello se solucionó, fue aquel un episodio que dejó tocado al entrenador ante un enemigo que no se le ha dado bien.

A saber, el balance de Luis Enrique contra la Real Sociedad es de diez cara a cara oficiales, con cinco victorias para ‘Lucho’, dos empates y tres triunfos para la Real Sociedad, con 21 goles a favor y 13 en contra del ahora técnico del PSG, que espera superar ante los ‘txuri-urdin’ esta leyenda negra. Ahora la Champions ofrecerá un duelo inédito para todos. Y en este tipo de encuentros, juegan muchos factores. También la historia, más si es tan telúrica como la de hace casi nueve años.