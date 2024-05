Tal día como hoy, hace 12 años en SPORT: Guardiola se despidió del Camp Nou

Una semana después de que Pep Guardiola anunciase públicamente que no renovaría su contrato como técnico del FC Barcelona y, por lo tanto, dejaría su cargo al finalizar la temporada, se despidió de la afición blaugrana. Su último partido en el Camp Nou como entrenador culé fue en un derbi contra el Espanyol.

El resultado final fue de 4-0, con un póker de goles de Leo Messi. En lo deportivo, el partido no tenía mayor aliciente que ganar al conjunto perico, dado que el Real Madrid ya se había proclamado, matemáticamente, campeón de Liga. Entonces, restaban dos jornadas de la competición doméstica y la final de Copa para que la temporada echase el cierre definitivo en clave blaugrana. Sin embargo, aquel partido hizo bajar el telón en el Camp Nou y también en la carrera de Pep en Can Barça.

El Camp Nou le recibió con una enorme pancarta desplegada en el Lateral en la que se podía leer 'T'estimem Pep', además, todos los asistentes al feudo culé aquella noche recibieron una bandera con los colores blaugranas y el mensaje 'Gràcies Pep' escrito en amarillo.

El partido no pudo ir de mejor manera. Tras el cuarto gol del argentino, desde los once metros, fue directamente al área técnica para fundirse en un abrazo con Guardiola. El entrenador que le elevó hasta el Olimpo del fútbol. El resto de jugadores que estaban sobre el verde le acompañaron, dejando una de las tantas estampas que dejó aquella noche en la memoria blaugrana.

Una noche inolvidable

Cuando el árbitro señaló el final de este, todos los focos volvieron a apuntar al de Santpedor. El gran protagonista de la noche. Tras un emotivo vídeo repasando los mejores momentos en el videomarcador, sonó por la megafonía 'Que tinguem sort', de su estimado Lluís Llach.

Entonces sí, el entrenador tomó la palabra: "La vida me ha hecho este regalo, he sido un privilegiado, igual que vosotros. No sabéis el cariño y la felicidad que me llevo a casa. Os echaré mucho de menos, el que más pierde soy yo, os dejo en las mejores manos, pero el cinturón apretaba mucho y yo me lo desabrocho. Vosotros no hace falta que lo hagáis, mantenedlo bien abrochado porque esto tendrá larga vida. Hasta pronto, que a mí no me perderéis nunca". Con esta última frase se quedó SPORT para titular la portada del día siguiente.

A pesar de insistir en que no lo hiciera, la plantilla le manteó hasta el cielo de Barcelona y acabaron formando un círculo alrededor del centro del campo saltando y girando, al ritmo de 'Viva la Vida' de Coldplay, uno de los himnos de aquella generación. Besos hacia la afición, túnel de reconocimiento de todos los jugadores y 'staff' técnico y final. Fundido a negro.