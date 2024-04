Guardiola a Aitana: "Seré presidente del Barça y te ficharé como directora deportiva"

Aitana Bonmatí recibió el lunes el 'Premio Laureus' que le distingue como mejor deportista del 2023, el último reconocimiento a un año perfecto en el que ha conquistado el triplete con el Barça, siendo la mejor futbolista de la Champions League, y los dos primeros títulos oficiales de la historia de la selección española, la Nations League y el Mundial de Australia y Nueva Zelanda, en la que también fue premiada con el Balón de Oro.

Estos éxitos colectivos han venido acompañados por un carrusel de premios individuales. De hecho, Aitana ha acaparado todas las distinciones que una futbolista puede ganar en un año. Entre otros, el Balón de Oro, el The Best de la FIFA, el premio a la futbolista de la UEFA, y el trofeo a la mejor futbolista catalana.

Fue precisamente en la 'Gala de Estrelles del Fútbol Català', donde la centrocampista del Barça desveló su deseo de convertirse en directora deportiva del club blaugrana. y no solo del fútbol femenino, una vez cuelgue las botas. Y Aitana ya ha demostrado que su ambición no tiene límites.

La de Sant Pere de Ribes ha reiterado este deseo en una charla con Pep Guardiola recogida en el documental 'Atiana Bonmatí Conca' que TV-3 ha emitido este martes en su programa 'Sense Ficció'. Un documental que ha seguido la trayectoria de la futbolista en las dos últimas temporadas y en el que se desvela su lado más personal y solidario.

Aitana Bonmatí y Pep Guardiola, durante la conversación / 3CAT

El actual entrenador del Manchester City se adelanta a Aitana cuando esta le expresa su deseo de convertirse en directora deportiva del Barça. "Me gusta mandar y queda poor avanzar que aún hay pocas mujeres en cargos de mando". Aquí hace un guiño a Pep: "Quizá cuando dejes de entrenar a los 80 años..." Y Guardiola le corta.

Guardiola es consciente de que muchos culers desearían que regresara al Barça para convertirse en su presidente. Una hipótesis a la que el de Santpedor ha tenido que responder en más de una ocasión. Así que toma la delantera y le dice a Atiana: "Te agradezco la oferta".

La centrocampista le replica con templanza: "Aún no te la he hecho". Y Guardiola acaba su discurso: "Vendría gratis, no sufras. No sería una cuestión económica. Pero aquí habrá un problema que debo advertirte: yo seré el presidente y seré yo quien te fichará como directora deportiva”. Un sueño de muchos culers que el documental sobre Aitana hace realidad.

Guardiola recoge el guante: "No te preocupes, que no tengo intención de entrenar hasta los 80 años. Veremos quíen ficha a quién..."

Un encuentro esperado

El encuentro entre ambos fue peculiar. Aitana nunca había coincidido con Guardiola y el documental decidió que fuera ella misma la que fuera a buscarle a su casa.

Aitana muestra su agobio por conducir por la ciudad, algo a lo que no está acostumbrada. Y el encuentro es natural. "Encima vienes en coche a buscarme?, es el recibimiento de Guardiola, antes de fundirse en un abrazo: "Enhorabuena, encantado de conocerte".

Aitana reconoce su admiración por Pep: "Cuando el Barça jugaba a las 20.45 horas ese día era diferente".

En el camino hacia el Hotel Ritz, donde se registra su encuentro, Aitana y Guardiola se cruzan con un anuncio de Leo Messi.

Ya en la sala del hotel, ya juntos, Aitana le pregunta la edad: "Yo soy del 98 ¿y tú?". Pep responde: "Yo del 71, tengo 51 años".

"Nos llevamos 26 años", dice Aitana. "Yo ya tenía una Champions cuando tú naciste", replica Pep.

Aitana explica a Guardiola sus inicios en el fútbol: "Fue una infancia complicada, porque era la única niña en un equipo de niños. Ver a una mujer ganadora y ambiciosa que quería jugar al fútbol era nuevo para mis compañeros. No les culpo, culpo a la sociedad de entonces".

Guardiola valora que Aitana siga viviendo en el pueblo en el que nació y mantenga las amistades de siempre. "Me gusta, porque es como estar en casa y desconectas".

Johan Cruyff, un referente

Aitana también se refiere en el documental a la figura de Johan Cruyff, uno de los grandes ídolos del barcelonismo.

Aunque Aitana luce el '14' en honor al neerlandés, reconoce que "no le he visto jugar ni entrenar, pero el que sabe un poco de fútbol sabe que es el ADN del Barça".

La futbolista también descubre que tras un torneo de selecciones en Inglaterra se planteó un punto y final a su carrera futbolística. "Me planteé dejar el fútbol porque veía que no era feliz".