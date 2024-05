Plebiscito en Montjuïc

El Barça juega esta tarde su último partido de la temporada en el Olímpic Lluís Companys. Deportivamente hablando, el encuentro contra el Rayo Vallecano tiene solo el aliciente de sellar la segunda plaza de la Liga. Tras los últimos tropiezos del Girona ante el Alavés y el Villarreal, los de Xavi Hernández atarán la clasificación para disputar el próximo curso la Supercopa de España con una victoria ante el equipo madrileño, que no está salvado de forma matemática aunque sí lo está virtualmente, pues tiene seis puntos de ventaja sobre el Cádiz.

Ganar al equipo madrileño y cumplir con el objetivo de mínimos para este final de temporada, sin embargo, no será el principal aliciente del partido de esta tarde. El banquillo y el palco, seguramente, centrarán más la atención que lo que pueda ocurrir sobre el césped. Está claro que el público de Montjuïc, con solo 17.000 socios y un gran número de turistas en las gradas, no es el mismo que el que acudía al Spotify Camp Nou, pero el aficionado azulgrana sí se manifestará sobre el rendimiento del equipo en este curso y especialmente sobre lo ocurrido en las últimas horas, con Xavi y el presidente Joan Laporta como protagonistas.

La polémica

Laporta sigue enfadado con Xavi tras la rueda de prensa del técnico catalán previa al partido del jueves en Almería en la que manifestó su ilusión por poder luchar la próxima temporada por todos los títulos, pero en la que advirtió al aficionado azulgrana de las dificultades económicas por las que pasa la entidad y que impiden al cuerpo técnico y a la dirección deportiva lograr los refuerzos deseados. Al presidente no le gustó el cambio de discurso del técnico, que el día 24 de abril, en la famosa cena del sushi celebrada en casa de Laporta y que acabó certificando la continuidad de Xavi, se mostró convencido de poder luchar por todo con esta plantilla y algunas mejoras en algunas posiciones.

El presidente, muy enfadado, ya no viajó el jueves a Almería porque no quería verse con Xavi y el viernes todo explotó cuando se supo que Laporta había decidido destituir al técnico de Terrassa a final de temporada. A su regreso de Almería, el entrenador estuvo durante más de cinco horas en la Ciutat Esportiva Joan Gamper y pidió reunirse con el presidente, intercambiaron mensajes, pero Laporta declinó la posibilidad de encontrarse aludiendo, entre otras cosas, que el director deportivo, Deco, no estaba en Barcelona y citando al cuerpo técnico a una reunión en los próximos días.

Xavi explicó ayer en rueda de prensa que sigue con la ilusión y la confianza intactas y que nadie del club le ha comunicado nada sobre su futuro, mientras Laporta festejaba en Zaragoza la Copa de la Reina ganada por el equipo de Jonatan Giráldez contra la Real Sociedad. No quiso el presidente hablar ante los medios de comunicación para no valorar toda la polémica. Ambos se encontrarán esta tarde en el Olímpico Lluís Companys de Montjuïc tras el partido ante el Rayo Vallecano. Laporta acostumbra a bajar al vestuario tras los encuentros en compañía del resto de miembros de la comisión deportiva para hablar con el cuerpo técnico. Habrá que ver como se saludan ambos y si después se produce la reunión solicitada por Xavi. Según fuentes del club, no está previsto que así sea y el encuentro entre presidente y entrenador para hablar del futuro del egarense se mantiene para más adelante. Podría producirse esta próxima semana si se ata la segunda plaza y se certifica la clasificación para la próxima Supercopa o bien una vez haya acabado la competición, algo que sucederá el próximo fin de semana con el partido entre el Barça y el Sevilla en el Ramón Sánchez Pizjuán.

Antes de que Laporta y Xavi se vean las caras en las entrañas del Olímpic, el público habrá hablado. Ya lo hizo desde algún sector del estadio en el último encuentro contra la Real Sociedad, con algunos cánticos en favor del técnico y en contra del presidente, cánticos que fueron acallados por otro sector mayoritario de la grada. Aquel día, contra la Real Sociedad, Xavi estaba confirmado como entrenador para la próxima temporada. Ahora, su continuidad es muy poco probable.

Posibles despedidas

El encuentro ante el Rayo Vallecano, además de para certificar la segunda plaza en la Liga y la clasificación para la Supercopa de España de la próxima temporada, puede significar el último de algunos jugadores vistiendo la camiseta azulgrana como locales. Es el caso de Marcos Alonso. El lateral, que ha participado muy poco esta temporada, acaba contrato el próximo 30 de junio, y no renovará, siendo su más que probable destino el Atlético de Madrid. También lo podría ser para Oriol Romeu. El futbolista de Ulldecona llegó el pasado verano desde el Girona para cubrir la posición de medio centro y tras un inicio de curso muy bueno, fue perdiendo protagonismo y confianza. Su salida se da por segura con retorno a Montilivi para disputar la Champions con el equipo de Míchel.

Además, otros jugadores no tienen garantizada su continuidad en el Barça la próxima temporada. Es el caso de los cedidos Joao Félix y Joao Cancelo, mientras Vitor Roque también podría salir. Y algún otro, podría abandonar el club si llega una oferta importante por él.