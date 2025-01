La extraña química que hay entre Sandra Barneda y un concursante de 'La isla de las tentaciones'

Una vez más, 'La isla de las tentaciones' vuelve a estar en boca de todos. Y es que hace apenas unos días que ha dado comienzo una nueva edición que, para sorpresa de nadie, está generando mucha expectación en los espectadores. Cada vez que se emite el programa, este se hace trending topic en X (antes conocido como Twitter).

Algunos de los concursantes de la nueva edición de 'La isla de las tentaciones' ya han calado fuerte entre el público y se han hecho especialmente mediáticos. Pero uno de ellos, entre otras cosas, lo ha hecho por algo muy sorprendente, y es el extraño feeling que tiene con la presentadora del programa, Sandra Barneda.

Se trata de José Carlos Montoya, quien siempre que hay reuniones de los chicos con Sandra, tiene numerosas palabras de afecto hacia ella, llamándola "cariño" en varias ocasiones, e incluso despidiéndose siempre de ella con dos besos y un abrazo, algo que nunca se había visto antes en el programa.

Así que en una entrevista con Sandra, se le preguntó acerca de ello: "¿La tentación de Montoya? Pues no sé, se lo preguntaré, no me había dado cuenta en la isla". Montoya también le dijo en una hoguera "Gracias por venir", algo bastante extraño, y ella ha hablado también sobre el tema señalando que "es que es tal avalancha que no te da tiempo, es tal torrente de lo que decía que no te da tiempo a decir nada. El 'gracias por venir' es porque él estaba desbordado, entonces no sabía ni lo que estaba diciendo".