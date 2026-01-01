FAMOSOS
El significado del espectacular vestido de Cristina Pedroche, al descubierto
La modelo y presentadora de televisión volvió a sorprender con su 'look' para cerrar el año y dar inicio al 2026
Las tradiciones deben respetarse y conservarse. Por esa razón, Antena 3 volvió a confiar en la misma pareja de baile para despedir el año y dar la bienvenida a 2026, con Cristina Pedroche y Alberto Chicote desde la Puerta del Sol. A pesar de que el año pasado, La 1 consiguió mejor audiencia con David Broncano, presentador de 'La Revuelta', y Lalachus.
Como ya es costumbre, las miradas estaban puestas en el vestido que iba a llevar la de Vallecas en las Campanadas 2025-2026. Un año más, Pedroche no decepcionó y causó furor en redes sociales. Al lado, el cocinero de 'Pesadilla en la cocina' se quedó sin palabras al ver el 'look' de ella.
En esta ocasión, la presentadora de Antena 3 quiso dedicar su vestido a "cada una de las 300.000 personas que este año están recomponiendo su vida después de un diagnóstico de cáncer".
En su discurso, la pareja del cocinero Dabiz Muñoz expuso que "el cáncer tiene una manera cruel de romper la vida en trozos y necesita de toda nuestra atención", ubrayando la importancia de que nadie tenga que atravesar esta experiencia en soledad.
"Aunque la vida se rompa en mil pedazos, siempre se puede recomponer", compartió con toda la audiencia de Atresmedia.
Bajo el nombre '12 campanadas, 12 vestidos', la de Vallecas, que ya suma 12 ediciones tomando las uvas desde la Puerta del Sol, quiso rendir homenaje y recordar todos sus estilismos anteriores, tanto en la capa como en el vestido. Se pudo ver a una Pedroche más emotiva que nunca.
José Fernández-Pacheco Gallego, conocido como Josie y por ser el estilista de Pedroche, explicó a 'El País' que "es una melé de deseos incumplidos, de elementos que forman parte de la memoria colectiva de millones de espectadores. Este ejercicio ha sido posible gracias a la generosidad y el desprendimiento de Cristina, que ha renunciado para siempre a muchos de ellos tal y como los mostró en su primera vida".
Las redes sociales dictan sentencia
No obstante, el 'look' de la presentadora de televisión dejó un poco decepcionada a la audiencia. Un usuario comentó: "Cuando vuelas con @Ryanair_Es y no facturas", aludiendo a la cantidad de capas que llevaba. "La Pedroche es como la silla de mi habitación cada noche", comentó otro.
- Gonzalo Bernardos, economista: 'En 2026 no habrá ni rastro de burbuja hipotecaria ni inmobiliaria
- Última hora: la DGT retira la homologación de cuatro balizas V16 a días de ser obligatorias
- Nuevo revés para las balizas V16: Pueden dar problemas a los marcapasos y los desfibriladores
- Japón se cansa de los extranjeros mientras vive entre tecnología punta: 'No queremos ser como Europa
- Eduard Estivill, experto en medicina del sueño: 'Este es el tiempo que tiene que durar la siesta para que sea reparadora
- El país más pobre de Europa se prepara para la entrada del Euro entre reticencias: 'La UE se encamina hacia su desaparición
- Las cabañuelas de Jorge Rey ponen en alerta a España: 'Después de Reyes Magos llegará...
- Motos de Márquez, Lorenzo o Rossi: La colección de 34 millones incautada al exatleta olímpico buscado por el FBI que lideraba un cártel en Colombia