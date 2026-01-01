El significado del espectacular vestido de Cristina Pedroche, al descubierto

Las tradiciones deben respetarse y conservarse. Por esa razón, Antena 3 volvió a confiar en la misma pareja de baile para despedir el año y dar la bienvenida a 2026, con Cristina Pedroche y Alberto Chicote desde la Puerta del Sol. A pesar de que el año pasado, La 1 consiguió mejor audiencia con David Broncano, presentador de 'La Revuelta', y Lalachus.

Como ya es costumbre, las miradas estaban puestas en el vestido que iba a llevar la de Vallecas en las Campanadas 2025-2026. Un año más, Pedroche no decepcionó y causó furor en redes sociales. Al lado, el cocinero de 'Pesadilla en la cocina' se quedó sin palabras al ver el 'look' de ella.

En esta ocasión, la presentadora de Antena 3 quiso dedicar su vestido a "cada una de las 300.000 personas que este año están recomponiendo su vida después de un diagnóstico de cáncer".

En su discurso, la pareja del cocinero Dabiz Muñoz expuso que "el cáncer tiene una manera cruel de romper la vida en trozos y necesita de toda nuestra atención", ubrayando la importancia de que nadie tenga que atravesar esta experiencia en soledad.

"Aunque la vida se rompa en mil pedazos, siempre se puede recomponer", compartió con toda la audiencia de Atresmedia.

Bajo el nombre '12 campanadas, 12 vestidos', la de Vallecas, que ya suma 12 ediciones tomando las uvas desde la Puerta del Sol, quiso rendir homenaje y recordar todos sus estilismos anteriores, tanto en la capa como en el vestido. Se pudo ver a una Pedroche más emotiva que nunca.

El vestido de Cristina Pedroche / Atresmedia

José Fernández-Pacheco Gallego, conocido como Josie y por ser el estilista de Pedroche, explicó a 'El País' que "es una melé de deseos incumplidos, de elementos que forman parte de la memoria colectiva de millones de espectadores. Este ejercicio ha sido posible gracias a la generosidad y el desprendimiento de Cristina, que ha renunciado para siempre a muchos de ellos tal y como los mostró en su primera vida".

Las redes sociales dictan sentencia

No obstante, el 'look' de la presentadora de televisión dejó un poco decepcionada a la audiencia. Un usuario comentó: "Cuando vuelas con @Ryanair_Es y no facturas", aludiendo a la cantidad de capas que llevaba. "La Pedroche es como la silla de mi habitación cada noche", comentó otro.