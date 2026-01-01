¿Cuándo saldrán las audiencias de las Campanadas 2025-2026?

Las cadenas de televisión ya poco pueden hacer. La 1, con Estopa, David y José Manuel Muñoz, y Chenoa, Antena 3, con Cristina Pedroche y Alberto Chicote, Telecinco, con Sandra Barneda y Xuso Jones, y TV3, con Laura Escanes y Miki Núñez, entre otras, están esperando con ansias conocer los datos de audiencia que cosecharon durante las Campanadas 2025-2026.

No ha sido una edición fácil, especialmente para Televisión Española. David Broncano y Lalachus, colaboradora de 'La Revuelta', decidieron no repetir desde la Puerta del Sol y TVE decidió que la audiencia eligiese a la pareja que les gustaría ver. No obstante, la dupla ganadora fue la de Vito Quiles y Gabriel Rufián.

A pesar del resultado, el ente público decidió optar por el cómico Andreu Buenafuente y su pareja, Silvia Abril. No obstante, el presentador de 'Futuro Imperfecto' cogió la baja médica por estrés y decidió no dar las Campanadas.

"Si queremos hacerlo bien va a llevar un poquito más de tiempo. No creo que deba acelerar una recuperación. Tengo que estar bien para hacer lo que me hace feliz y no veo nada bien en esforzarme para hacer un trabajo de un día", compartió con todos sus seguidores. Por esta razón, TVE optó, finalmente, por Estopa y Chenoa.

Estopa y Chenoa / RTVE

En cambio, Antena 3 volvió a confiar en la misma pareja de baile para despedir el año y dar la bienvenida a 2026, con Cristina Pedroche y Alberto Chicote desde la Puerta del Sol. Telecinco se arriesgó más, ya que celebraron fin de año desde El Formigal.

¿Cuándo salen los datos de audiencia?

Habrá que esperar hasta mañana, ya que el 1 de enero nunca se publican los resultados. Esto se debe a que el primer día del año es festivo nacional y la empresa encargada de difundir las cifras, Kantar Media, no las comparte en estas fechas.

A partir de las 8:00 horas de mañana, los datos serán públicos y comenzarán los análisis sobre el éxito o fracaso de las diferentes apuestas de las cadenas de televisión. Cabe recordar que, el año pasado, Televisión Española se impuso a Antena 3: