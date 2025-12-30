Japón se cansa de los extranjeros mientras vive entre tecnología punta: "No queremos ser como Europa"

Desde la perspectiva española, Japón es el hogar de muchas de las series de nuestra infancia: Dragon Ball, Doraemon, One Piece o incluso Heidi o Astro Boy, si tiramos la vista más atrás. Sin embargo, el país del sol naciente se encuentra en una clara dicotomía que muestra lo difícil que es para una sociedad tan cerrada aceptar los nuevos tiempos.

Por contra y aunque eso sea una realidad, se trata de uno de los países más avanzados de todo el mundo a nivel tecnológico. Algunos dirán que lo han conseguido, precisamente, gracias a que han conseguido mantener su integridad como sociedad y se han podido centrar en el avance de las nuevas tendencias.

Sea como sea, tienen los conocidos váteres futuristas, con el chorro que maximiza la higiene, además de que los lavabos públicos son autosuficientes, ya que se limpian solos y están calefactados. Incluso puedes desinfectar el móvil mientras haces tus necesidades. Sus policías visten con ropa condicionada para los calurosos veranos nipones y existen incluso botellas portátiles que crean zumos de frutas con solo darle a un botón.

Sin embargo, todo esto contrasta con la repudia clara a los extranjeros. El Gobierno japonés trabaja para dificultar la residencia a la gente de fuera del país que quiere vivir en sus tierras y quiere ponerse mucho más estricto con la llegada masiva de turistas y, de hecho, se ha creado el Ministerio de Inmigración para tratar el problema. Se trata de un país de 378.000 kilómetros cuadrados, casi un 75% del tamaño de España, que según National Geographic ocupa la décima posición en el ránking de países más turísticos del mundo. España es el segundo.

Pese a ello, los japoneses prefieren vivir con sus costumbres y no quieren que les 'invadan', como se puede constatar en el vídeo del 'influencer' hispano japonés, Kai Takizawa, que recoge las protestas en una manifestación en las calles de Tokio. "El mayor problema que está enfrentando Japón es el envejecimiento de la población. Es el país que más lo está del mundo entero", revela el joven antes de dar paso al vídeo, con casi un 30% de la gente mayor de 65 años, y con el menor índice de nacimientos en más de un siglo. Mientras, solamente hay un 3% de población extranjera, muy poco en comparación con el 14,1% que hay en España según el INE.

Es destacable el caso de un autóctono que se queja de que tiene miedo de lo que puedan hacer los extranjeros en su país, aunque lo focaliza en un perfil muy concreto: "De repente hay mucha gente de la India, me sorprendió mucho al ver eso", explica, además de añadir que no busca que "se malentienda como racismo". Comenta no entender como "los niños están jugando y los padres tirados en los bancos del parque todo el día", una realidad que contrasta mucho con la fama de trabajadores que tienen lo japoneses.

Por este motivo, los manifestantes reclaman que "Japón no se vuelva como Europa", en referencia a las altas tasas de inmigración en el Viejo Continente y los problemas derivados que conlleva. Concretamente, este lugareño apunta que tiene miedo del Islam, que tilda de "religión del demonio" (quizás sí que había un poco de racismo). Sin embargo, hay otros japoneses que no son tan radicales y apuntan que "no tiene por qué haber problema conviviendo con los extranjeros".

Así, parece que en Japón empiezan a vivir los mismos conflictos sociales que ya existen en muchas partes del mundo y, según comenta Kai, la respuesta es la misma que en todos lados: el aumento de las políticas de ultraderecha y una animadversión cada vez más palpable en una de las grandes urbes de todo el mundo.