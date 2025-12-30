El país más pobre de Europa se prepara para la entrada del Euro entre reticencias: "La UE se encamina hacia su desaparición"

La UE se prepara para dar la bienvenida el próximo 1 de enero del 2026 al estado número 21 entre sus fronteras económicas con la entrada de Bulgaria, uno de los países más pobres del continente. De hecho, su PIB per cápita representa tan solo el 66% de la media de la asociación económica y política y al entrar se situará en la última posición de la lista de países adheridos.

La integración llega tras cumplir el último año con los criterios básicos de entrada, relacionados con la inflación, el déficit presupuestario o los costes de financiación a largo plazo, y es el primero desde la llegada del último país en hacerlo, Croacia, en 2023.

La ubicación de Bulgaria en Europa. / Wikipedia

Una vez dentro de la UE, Bulgaria cambiará su tradicional Lev por el Euro, aunque a la práctica no todos sus habitantes están contentos con el cambio, pese a que en principio responde a criterios que deberían mejorar la situación económica general del país.

El sector empresarial ve la entrada con buenos ojos, aunque la sociedad teme que aumenten los precios o pierdan capacidad económica. Recientemente, de hecho, el Gobierno tuvo que dimitir tras las protestas por la subida de los impuestos.

Tampoco ayuda su vinculación con Rusia y por el sentido de nación que impera: "Estoy en contra, en primer lugar porque el lev es nuestra moneda nacional", indicaba a los medios locales un jubilado residente en la capital, Sofía.

La UE dará la bienvenida a Bulgaria en 2026. / XLSemanal

"En segundo lugar, Europa se encamina hacia su desaparición, algo que incluso el presidente estadounidense mencionó en la nueva estrategia de seguridad nacional. Puede que no esté vivo cuando la desaparición de la UE ocurra, pero hacia allá va todo", aseguraba el hombre.

Los que están a favor, destacan que "no solo las personas mayores, sino también todos los jóvenes podrán viajar fácilmente en euros en lugar de tener que cambiar moneda".

Sin embargo, el río sigue su curso y las tiendas y comercios ya llevan días adaptándose al cambio y señalando los precios tanto en euros como en levs. Además, las autoridades trabajan en terminar de convencer a los incrédulos con mensajes como pro UE, como "Pasado compartido. Futuro compartido. Moneda común".