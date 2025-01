Marta Díaz lo tiene claro: este sería el programa de televisión en el que participaría

Marta Díaz, una de las influencers más conocidas de España, ha construido una sólida carrera en redes sociales, más allá de ser inicialmente reconocida como la hermana del creador de contenido AlphaSniper. Su vida amorosa también ha captado la atención, especialmente tras su relación con el futbolista Sergio Reguilón. Sin embargo, desde su ruptura con el canterano del Real Madrid, la joven de 24 años no ha vuelto a encontrar pareja.

La creadora de contenido pasó de estar en redes sociales a salir en televisión gracias a su participación en 'El Desafío', un programa producido por la productora de Pablo Motos. Estuvo en la cuarta edición de la entrega siendo uno de los fichajes estrellas para potenciar el reality. Díaz no consiguió alzarse como campeona, pero logró una cuarta posición.

El pasado jueves, la influencer no falló en su cita en los Army Awards y tuvo un momento con los medios de comunicación para tratar algunos aspectos de su vida tanto profesional como personal. Para 'Prez Magazine', Díaz confesó en qué programa de televisión le gustaría participar en un futuro.

"Ahora porque está muy moda, bueno no voy a decir eso". La periodista inédita tras escuchar la respuesta, le cuestionó: "¿Ibas a decir 'La isla de las tentaciones?". Llegó a esa conclusión porque actualmente se está emitiendo la octava temporada del reality show. Además, quiso saber si participaría como tentadora o en pareja.

La creadora de contenido señaló que "en pareja, no sé con que pareja porque no tengo, pero bueno no pasa nada, yo me imagino mis cosas". En el último mes, la influencer desveló que le cuesta mucho ligar: "Muchas veces, mis amigos me dicen: 'Buah, es que tú encima siendo conocida como que lo tienes más fácil para ligar'. Yo no ligo nada, te lo digo de corazón. No ligo absolutamente nada".