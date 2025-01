Victoria Federica, enamorada de un empresario de la noche: "La familia de él está preocupada"

Victoria Federica de Marichalar está dando mucho de qué hablar tras su paso como participante de la nueva temporada del programa de televisión 'El Desafío'. Sin embargo, no es de lo único que se está comentando sobre ella, ya que la hija de la infanta Elena está teniendo una nueva ilusión, según ha explicado la periodista Amparo de la Gama en el programa 'Fiesta'.

La joven estaría manteniendo una relación sentimental desde hace unos meses con uno de los empresarios de la noche más conocidos en la península ibérica: Borja Moreno Oriol. Se conoce que tuvieron el primer contacto en Marbella y ahora llevarían un tiempo conociéndose más a fondo.

Amparo de la Gama ha desvelado que "se han conocido en Trocadero Sotogrande, que es donde veranea Victoria junto a su padre, que tiene casa en Sotogrande". Además, ha confesado que "se han conocido en ese ambiente de fiesta, que tanto le gusta también a Victoria de Marichalar".

La periodista ha contextualizado un poco más sobre la figura de él: "Está muy ligado al ADN empresarial como es la familia Oriol en España". Por otro lado, el colaborador Alejandro Entrambasaguas ha entrado un poco más al detalle sobre esta nueva relación.

"La familia de él está preocupada porque son una familia de empresarios muy potente, el foco mediático no les gusta de ninguna manera, les asusta y les provoca rechazo. Me cuentan que ya tienen prensa a las puertas de su casa y no les gusta", ha confesado el periodista.