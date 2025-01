Melyssa Pinto, exconcursante de 'La isla de las tentaciones', denuncia un intento de robo: "Había un hombre con..."

Melyssa Pinto no ha empezado muy bien el año: ruptura con Marco Panosian y ahora ha vivido un intento de atraco. La influencer, que estuvo en la tercera temporada de 'La isla de las tentaciones', sufrió una experiencia traumática tras ver como su pareja le ponía los cuernos delante de todo España. A pesar de ese capítulo en su vida, la influencer ha vuelto a tener otra mala experiencia en el amor tras la ruptura con Panosian.

Después de reconocer a todos sus seguidores que, a pesar de mantener una buena relación con su última expareja, está sufriendo mucho por todo lo que está viviendo, ahora se le ha sumado otro problema y así lo ha compartido a través de su cuenta personal de Instagram.

Según lo que ha contado, alguien intentó entrar en su domicilio hace dos noches, mientras estaba durmiendo. El suceso se dio sobre la una de la madrugada, ya que la creadora de contenido empezó a escuchar unos ruidos de este hombre mientras intentaba abrir la puerta de entrada.

No obstante, en primera instancia se pensaba que era su exnovio, pero no fue así cuando miró por la mirilla. Se llevó una gran sorpresa: "Había un hombre agachado intentando abrir. No sé si con una llave, con lo que fuera, con capucha negra y una mochila. En ese momento entré en 'shock' y grité. De repente, esa persona se giró sin mostrar la cara y se marchó corriendo bajando las escaleras".

La influencer ha comentado que se fue a dormir a casa de una amiga, debido a que ni Panosian ni su madre le contestaban al teléfono. También, ha comunicado que ha reforzado la puerta y que mañana se instalará una alarma en su domicilio. "Me da miedo deprimirme. Entre la ruptura y ahora esto", ha concluido la exconcursante de 'La isla de las tentaciones'.