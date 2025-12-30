Última hora: la DGT retira la homologación de cuatro balizas V16 a días de ser obligatorias

A partir del 1 de enero de 2026, todos los conductores estarán obligados a llevar en su vehículo la baliza V16, un dispositivo luminoso de emergencia diseñado para señalizar averías o accidentes en carretera de manera más segura.

Esta medida, impulsada por la Dirección General de Tráfico (DGT), busca reducir los riesgos de atropello y mejorar la visibilidad de los vehículos detenidos, reemplazando el tradicional triángulo de emergencia.

Importancia de la baliza homologada

Es fundamental que la baliza esté homologada para cumplir con la normativa y evitar multas. Para ello, la DGT ha publicado en su página web un listado con los modelos y marcas autorizadas.

Sin embargo, a pocos días de la entrada en vigor de la obligación, la DGT se ha visto obligada a modificar esta lista y ha retirado la homologación a cuatro modelos.

Entre ellos se encuentran tres fabricados en China por la empresa Yuyao Jiming Electronic Co. Ltd., comercializados en España bajo las marcas Don Feliz, The Boutique for Your Car e Ikrea, y uno de fabricación española, Call SOS, de la compañía Ditraimon S.L.

Según han explicado, quienes ya dispongan de alguno de estos dispositivos podrán seguir utilizándolos sin riesgo de sanción, manteniendo su validez legal hasta el final de su vida útil, que normalmente se vincula a un periodo de 12 años.

Quienes ya tengan alguna de estas balizas podrán seguir utilizándolas sin riesgo de sanción, manteniendo su validez legal hasta el final de su vida útil, generalmente vinculada a un periodo de 12 años. La DGT asegura que la retirada responde a motivos administrativos y no técnicos, en algunos casos por petición de los propios fabricantes o por la expiración de la certificación.

Aunque no habrá multas, la decisión ha generado cierta incertidumbre en el mercado, ya que estos modelos no podrán fabricarse ni venderse hasta que los fabricantes subsanen las deficiencias y superen nuevamente los ensayos correspondientes.

La asociación de consumidores Facua respalda la aclaración de la DGT y asegura que las balizas adquiridas antes de perder la homologación cumplen con todas las especificaciones técnicas necesarias para garantizar la seguridad y señalizar correctamente una avería o accidente en carretera.