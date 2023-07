Rune alucina con el saque de cuchara de Davidovich, que le costó el partido: "Fue una locura"

Davidovich desperdició dos puntos de partido y un 6-2 y 8-5 en el superdesempate final, antes de sacar por abajo con 8-8 en el 'tie-break', decisión que le costó el encuentro "Fue una locura y muy inesperado. En algún modo, estuvo bien, porque estaba sacando muy bien durante el partido, pero a la vez, era mucha presión, porque imagínate que fallo eso. Hubiera sido horrible", explicó Rune

Holger Rune, que venció este sábado a Alejandro Davidovich en cinco sets, aseguró que la decisión del español de sacar de cuchara con 8-8 fue "una locura" y que no se lo esperaba.

