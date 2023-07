Alcaraz: "Sabía que llegarían mis oportunidades"

El murciano se impuso a Nicolás Jarry en un largo partido para alcanzar los octavos en Wimbledon "La clave es no perder el foco y creer todo el tiempo", comentó a pie de pista

El español Carlos Alcaraz aseguró que sabía que llegarían sus "oportunidades" contra Nicolás Jarry y que la clave para batir al chileno en la tercera ronda del torneo de Wimbledon fue "estar concentrado y no dejar de creer".

"Ha sido muy difícil", dijo Alcaraz a pie de pista. "Nico es un gran jugador; se merece estar en el top. Estoy muy contento con mi nivel". Preguntado por la clave del partido, Alcaraz afirmó que fue "estar concentrado", porque sabía que llegarían sus oportunidades. "La clave es no perder el foco y creer todo el tiempo", dijo.

"Estoy exhausto, pero contento", dijo el español en la rueda de prensa posterior al encuentro. "He jugado un gran partido de fondo, he cambiado mucho de juego. He tirado mucho cortado, bolas para arriba, plano, he variado mucho el estilo. Es lo que le ha hecho daño. Si jugábamos siempre de la misma forma iba a estar muy cómodo. Si le jugaba a la altura de la cintura lo iba a tener mucho más complicado. Estoy muy satisfecho de cómo he jugado en los momentos difíciles", explicó el murciano, que también habló sobre cómo empezó a utilizar el golpe cortado, una de sus grandes armas este sábado, cuando se entrenaba con su padre.

"Cuando era pequeño y entrenaba con mi padre los fines de semana, los treinta primeros minutos de los entrenamientos jugaba derecha, revés cortado, dejadas. Por eso ahora lo hago bien", relató.

El español fue preguntado por una posible final, de la que aún le separan tres partidos, e incidió en que quiere verse ahí con el gran favorito.

"Yo también quiero la final contra Djokovic. Aún me quedan tres rondas, el siguiente es Berrettini o Zverev, ambos tienen un gran tenis en hierba y va a ser difícil. Mi sueño es jugar una final aquí y sería mejor contra Djokovic", destacó