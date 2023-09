La profunda reflexión de Denis Suárez

El centrocampista del Villarreal profundiza sobre su estado anímico tras su lesión "Ahora es el momento de resetear y volver con más fuerza que nunca a aquello que me da la vida y me hace tan feliz: mi profesión"

Denis Suárez ha querido hacer llegar a los aficionados un mensaje en el que expresa sin tapujos su estado anímico en el que reflexiona sobre los pensamientos acerca de la lesión muscular que sufrió en el partido de Europa League que el Villarreal disputó ante el Panathinaikos.

El jugador gallego, que llegó al Villarreal esta temporada después de su cesión en el Espanyol y de haber pasado momentos muy difíciles en el Celta, afronta esta temporada con la ilusión de reinventarse y volver a ser el jugador que despuntaba hace años.

Y aunque lejos de su mejor nivel, había sido titular tanto con Setién como con Pacheta y esperaba tener una continuidad que ahora se ha truncado.

Estas son sus palabras:

"Este último año ha sido difícil, lleno de cambios e inquietudes y cuando todo empezaba a ir bien, ha llegado la maldita lesión".

"Ahí está el momento de resetear y volver con más fuerza que nunca a aquello que me da la vida y me hace tan feliz: mi profesión, la que me aporta alegría cada día y me hace ver lo afortunado que soy".

"Sigo teniendo la misma ilusión que cuando era un niño, pero sumando la experiencia de los años, teniendo la cabeza, el corazón y la atención puesta en el presente, en el día a día sin pensar en lo que viene, pero con las ideas claras y luchando por lo que quiero y que es: Jugar al fútbol y seguir dando alegrías a mi club".