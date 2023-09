Los defectos que ya ve Pacheta en 'su' Villarreal

El mal encuentro europeo de los 'groguets' con derrota en Atenas evidencia el mal momento del Villarreal "Es difícil trasladar una filosofía en diez días. He visto cosas que me han gustado pero hay que arreglar otras", dijo el míster

Le espera un duro trabajo por delante al bueno de José Rojo 'Pacheta' al frente del Villarreal, como quedó claramente evidenciado en la noche de ayer con la derrota 2-0 en campo del Panathinaikos.

El exentrenador de Espanyol, Valladolid y Huesca entre otros es consciente del reto que supone entrenar a un club que ya se puede catalogar entre los grandes como es el cuadro 'groguet'.

Pacheta acaba de aterrizar y en tan poco tiempo, y con un calendario tan sobrecargado, es muy complicado transmitir con celeridad su filosofía de juego al plantel.

El burgalés apenas ha podido trabajar desde su llegada con el equipo, que dejó claro su mal momento en Atenas, mal debut europeo para el míster. Pacheta ya ha explicado dónde ve el problema, reconociendo que a este Villarreal le falta agresividad y dinamismo el ataque, así como contundencia y fortaleza en defensa.

El nuevo entrenador parece tener detectado el problema, pero le falta tiempo para aplicar su receta. Hoy mismo el equipo ha llegado de madrugada tras la cita ateniense, por lo que apenas habrá una sesión antes del siguiente compromiso liguero, el domingo en Vallecas ante el Rayo.

Tras el partido de Europa League en Grecia, Pacheta señalaba que "es difícil trasladar una filosofía en diez días. Hoy he visto cosas que me han gustado pero hay que arreglar otras. Por eso hemos perdido. No me preocupa. Me preocuparía si fueran problemas de otra índole. Estos son problemas solucionables y en eso vamos a trabajar".

Las semanas de tres partidos no son el mejor aliado para el nuevo entrenador del Villarreal, un Pacheta que en Atenas vio "un primer tiempo con fases buenas. La sensación es que tenemos que arreglar cosas que no hacemos bien, mejorar los duelos en ataque y en defensa, mejorar, aunque vayas perdiendo, esas transiciones que nos han hecho durante los últimos 20 minutos. Tenemos que chutar mucho más veces a gol, tener más ocasiones, hemos tenido algunas pero tenemos que hacer mucho más. Tenemos que tener esa intención de hacer gol mucho más virulenta, con mucha más mala leche".

Recalcaba un eterno optimista como es el de Salas de los Infantes que "hay cosas que me han gustado, hubo aproximaciones peligrosas en los 10 o 12 primeros minutos de la segunda parte. Hemos estado ajustados en la presión, hemos robado bien... pero tenemos que mejorar en los duelos ofensivos, en el uno para uno, intentar meter el balón duro... Y también los duelos defensivos. No podemos ser tan blandos en el fútbol. El fútbol te obliga a ser duro".

En cuanto a las rotaciones en un plantel que empieza a conocer, el preparador señaló que "se debe a que tengo 24 jugadores y utilizo al que creo que está mejor para ganar el partido. Todos están aquí, son del Villarreal y están para jugar. Quiero tener a todo el equipo enchufado y mejorar. Vamos a mejorar".

"Creo que va a ser un proceso bonito e interesante. Lo mejor que tenemos es que queremos. Ahora tienen que creer en todo lo que hacemos para que todo vaya rodado. Recuperándonos rápido, corrigiendo y volviendo. La plantilla está preparada para competir cada tres días, están acostumbrados", dijo.

Por último, el responsable técnico de La Cerámica insistía en que "hace dos años salieron campeones de la Europa League. Todo esto lo tenemos que arreglar. Sin Moreno, sin Yeremy, sin Baena, sin Albiol, sin Sorloth... Lo que vamos haciendo es poner a todo el mundo para que todo el mundo compita. Están en la plantilla porque son importantes. Hay gente que tenemos que ir regulando y con cuidado". Un apasionante reto para Pacheta, pero siempre con las urgencias de los resultados como espada de Damocles.