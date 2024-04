El expediente 'X' de Vitor Roque en el Barça

Vitor Roque, en una imagen del entrenamiento en la Joan Gamper / FCB

La llegada de Vitor Roque al Barça ya se presentó como algo precipitada cuando parecía que el jugador estaba bien atado y no peligraba para nada la operación. Todo se avanzó al mes de enero y se le inscribió utilizando el margen salarial que dejaba la lesión de Gavi convirtiéndose en el único refuerzo para el equipo e el mercado invernal. Se apostó por el gol cuando, quizás, había más carencias en el centro del campo para la fase decisiva de la temporada, pero a priori, el brasileño llegaba con el consenso general entre directiva, dirección deportiva y cuerpo técnico. Tiempo después se ha demostrado con hechos que no debió ser así porque Vitor Roque prácticamente no ha jugado y, por las palabras que utilizó Xavi ayer, todo indica que en el próximo proyecto tampoco va a tener demasiado espacio.

No hay duda que Vitor Roque fue una apuesta arriesgada de un mercado como el brasileño, que en los últimos años se ha convertido en un gran bazar a precios astronómicos por futbolistas que prácticamente acaban de comenzar. Algunos salen bien, como Vinicius o Rodrygo, y otros se estampan a las primeras de cambio en Europa. Es una ruleta rusa a pesar de que Vitor Roque pintaba y sigue pintando bien. Jugar en el Barça no es fácil y hacerlo a su edad y llegando de una liga menos competitiva como la brasileña, menos. Ese periodo de adaptación se está alargando y lo que dijo Xavi es cierto: debe jugar el máximo de minutos posibles, aquí o dónde sea, porque hay demasiados millones en juego para echar a perder un activo tan importante.

A Vitor Roque le dejaron claro que el Barça le fichaba como apuesta estratégica, por lo que es lógico que el futbolista no tenga pensado en marcharse, pero aquí la dirección deportiva y el entrenador deben llegar a un consenso y explicarlo bien públicamente para que quede bien claro el plan de carrera que tendrá el chico. Con lo que se está jugando el Barça en este final de Liga, parece que le vamos a ver bien poco sobre el césped. Habrá que ver lo que sucede a partir de ahora porque el chico tiene calidad y debe demostrarla. Vaya, que no es otro Keirrison, sino que tiene madera para triunfar...si no lo estropean.