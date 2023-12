Topuria, desatado: "Le meteré un puñetazo que lo pondré a la altura de mis pelotas"

La espera ha terminado, y la cuenta atrás ha comenzado para el emocionante enfrentamiento entre Ilia Topuria y Volkanovski, programado para el 17 de febrero, donde ambos lucharán por el codiciado título mundial. Los protagonistas no escatiman en mensajes antes de la cita que prometen marcar un nuevo hito en la disciplina.

En una rueda de prensa organizada por la UFC, Ilia Topuria expresó su confianza y determinación de cara al combate: "Dice que está pasando por una depresión. No está preparado. Estoy al 100%. Tengo la energía, el apoyo de la gente. Todo me acompaña. El 17 de febrero saldré campeón del mundo". El luchador español-georgiano dejó claro que no solo está básicamente preparado, sino también mentalmente.

Por otro lado, Volkanovski no se quedó atrás y respondió a su oponente: "Tiene confianza y habilidades, pero le daré una lección". Además, se refirió a posibles futuros enfrentamientos, desestimando a Paddy Pimblett: "Ahora mismo, cero interés en él. Ni siquiera está donde debería estar. Que os follen a todos, callénse ahí". También tuvo palabras contundentes para O'Malley: "O'Malley es un pedazo de mierda".

La intensidad continuó en las redes sociales, donde Ilia Topuria lanzó un mensaje claro: "Llega el día de cumplir el sueño". La expectación crece a medida que se acerca la fecha del enfrentamiento, prometiendo ser un espectáculo lleno de emociones y acción.

Además, durante la conferencia de prensa de la UFC, se reveló la fecha del UFC 300, programada para el 13 de abril, dejando a los aficionados ansiosos por lo que se avecina en este emocionante mundo de las artes marciales mixtas.