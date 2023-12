Volkanovski 'provoca' a Topuria: "No ha demostrado nada"

El australiano, pese a perder una revancha con Islam Makhachev, está convencido de que retendrá su cinturón "Quizá en febrero lo demuestres, pero, hasta entonces, hasta que hayas luchado contra alguien de este nivel, será el mismo Ilia que aparece en todas las peleas", desafío del campeón

Alexander Volkanovski e Ilia Topuria siguen siendo enemigos irreconciliables más aún cuando se acerca el momento en el que tendrán que enfrentarse. Será dentro de dos meses, cuando el australiano defenderá su título del peso pluma en el Honda Center de Anaheim, Los Ángeles, ante el hispano georgiano.

Y como es habitual, ambos peleadores empiezan el combate previo con intercambio de insultos y amenazas. La última ha sido del campeón, que ha asegurado que Topuria "es bueno, pero todavía no ha demostrado nada. Piensa que es intocable. Está invicto, es joven. Tal vez el equipo que le rodea simplemente le ha dejado creer que él es ‘el hombre’. Probablemente, hace sparring con sus compañeros y va al 100% a noquearles", aseguró Volkanovski a Woo The Fook.

El 17 de febrero es la fecha en la que Topuria tendrá su ansiada pelea. El australiano, pese a perder una revancha con Islam Makhachev está convencido de que retendrá su cinturón.

Volkanovski asegura que el ascenso de El Matador está yendo demasiado rápido: "Eso no significa que esté diciendo que no sea tan bueno. Podría ser tan bueno como todo el mundo dice, pero aún no ha podido demostrarlo", opinó el australiano.

El hispano georgiano ha conseguido dos contundentes triunfos en sus últimos combates después de imponerse por sumisión en el segundo asalto a Bryce Mitchell y a Josh Emmett por decisión unánime para escalar hasta el quinto puesto del peso pluma. "Todavía no he visto esas cosas de élite. Uno pensaría que, por la forma en que habla, amigo, está noqueando a todos o que nadie quiere pelear con él. Literalmente, la forma en la que yo llegué al título. Uno pensaría que está haciendo lo mismo que todos estos otros tíos, pero no lo ha hecho", sentenció.

Volkanovski terminó con un desafío a Topuria: "Quizá en febrero lo demuestres, pero, hasta entonces, hasta que hayas luchado contra alguien de este nivel, será el mismo Ilia que aparece en todas las peleas".