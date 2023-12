Volkanovski promete darle una lección a Topuria

A poco más de dos meses para el tan esperado enfrentamiento por el título, Alexander Volkanovski ha intensificado su guerra verbal con Ilia Topuria El actual campeón australiano asegura que tiene la intención de enseñarle a Topuria una "cura de humildad"

A poco más de dos meses para el tan esperado enfrentamiento por el título del peso pluma en el UFC 298, Alexander Volkanovski ha intensificado su guerra verbal con Ilia Topuria, el aspirante hispanogeorgiano. El actual campeón australiano asegura que tiene la intención de enseñarle a Topuria una "cura de humildad".

La pelea está programada para el 17 de febrero en la ciudad de Anaheim, California. Volkanovski, en una reciente entrevista con Who The Fook Are These Guys?, expresó su opinión sobre Topuria, señalando que el joven peleador tal vez necesita aprender humildad para tener alguna posibilidad de convertirse en campeón en el futuro.

"Él piensa que es intocable, está invicto, es joven, tal vez el equipo que le rodea simplemente le dejó creer que él es el hombre. Probablemente hace sparring con sus compañeros e intenta noquearles al 100%", comentó Volkanovski sobre su oponente, quien ya se encuentra inmerso en su campamento de entrenamiento para el enfrentamiento.

La rivalidad entre Volkanovski y Topuria ha creado gran expectación en la comunidad de las artes marciales mixtas, y los aficionados esperan ansiosos ver cómo se desarrolla esta contienda por el codiciado título del peso pluma de la UFC.