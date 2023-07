¡La última de Kyrgios! Propuesta para Alcaraz y mensaje a Nadal

El tenista australiano se divirtió respondiendo a sus aficionados en redes sociales, con Alcaraz y Nadal como protagonistas "El circuito será mejor cuando Nadal y yo estemos de vuelta" aseguró sobre la vuelta del balear

Pese a que confirmó que seguirá varias semanas fuera del circuito por no estar todavía recuperado de la lesión que sufrió en la muñeca a pricnipios de año, Nick Kyrgios no deja de ser noticia. Tras mostrar su impactante nuevo tatuaje en la espalda y confirmar que ya tiene fecha para su retirada, ahora ha querido sacar pecho en redes sociales.

El tenista australiano quiso recordar que pese a su ausencia en el circuito, sigue siendo uno de los líderes destacados en la faceta del servicio con un tweet en su cuenta. "Dejadme que os recuerde esto antes de que abráis la boca", escribió.

Lemme remind you before you open your mouth pic.twitter.com/ZbxdMgS6Gp