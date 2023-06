Kyrgios, sobre la llegada de Arabia al tenis: "Por fin..."

El tenista australiano mostró su felicidad en redes sociales por el posible acuerdo entre la ATP y Arabia Saudí El país de Oriente Medio pretende desarrollar infraestructuras, eventos y nuevas tecnologías relacionadas con el tenis

Arabia ha entrado de lleno en el mundo del fútbol con diferentes fichajes como el de Cristiano Ronaldo, Benzema o Rúben Neves, entre muchos otros, y con la compra de varios clubes europeos. El siguiente paso que planea el país de Oriente Medio es entrar también en el tenis, algo que agrada a Nick Kyrgios.

El fondo de inversión de Arabia Saudí mantiene conversaciones con la ATP para realizar inversiones en el tenis. Según ha reconocido Andrea Gaudenzi, presidente de la ATP, en una entrevista con el 'Financial Times', se han mantenido "conversaciones positivas" con PIF con el objetivo de "desarrollar infraestructuras, eventos y nuevas tecnologías relacionadas con el tenis".

Uno de los tenistas que ya ha mostrado su apoyo es Nick Kyrgios. El australiano, que ya ha rechazado anteriormente disputar la Copa Davis por jugar una exhibición en Arabia Saudí a cambio de un millón de libras, ha aplaudido el nuevo proyecto en redes sociales.

FINALLY. THEY SEE THE VALUE. WE ARE GOING TO GET PAID WHAT WE DESERVE TO GET PAID. SIGN ME UP 💰💰💰💰💰💰💰💰💰💰 https://t.co/sJpj9lK6Vg