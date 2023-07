¡Un rival menos para Alcaraz! Kyrgios pone fecha límite a su retirada

El tenista australiano ha concedido una entrevista para Tennis Majors y ha hablado sobre hasta cuándo se ve jugando El de Camberra apenas ha disputado un partido en el circuito debido a una lesión de rodilla desde octubre

Nick Kyrgios es siempre noticia por cualquier cosa que haga. El jugador de Camberra solo ha jugado un encuentro en los últimos diez meses, pero perdió fácilmente en su partido en hierba en Halle.

El jugador australiano ha ofrecido unas sonadas declaraciones para Tennis Major y ha desvelado que no tardará en retirarse. De hecho, se ha aventurada a poner una fecha aproximada de cuándo podría llegar el momento.

"La planificación está fuera de control, hermano. Me estoy haciendo viejo, ya tengo 28 años", reconoció. Así mismo, acabó especificando una fecha límite. "No jugaré hasta los 33 años. Una vez que me vaya, no me volveréis a ver", admitió.

Además, añadió que su carrera ha estado marcado por muchas fiestaS e imprevistoS que no le permitirán seguir peleando mucho tiempo. "Con todo lo que he bebido y me he ido de fiesta parece que tengo 57 años", concluyó.