Isa Pantoja aclara las dudas en 'Sálvame' tras la supuesta deslealtad a Asraf: "Asraf se va a decepcionar"

Han relacionado a Chabelita con un conocido El chico es amigo de la actual pareja de la hija de la tonadillera

Hablar de prensa rosa en España es hablar de Sálvame. Desde 2006 es uno de los programas de entretenimiento más populares y seguidos de la televisión española. Su formato fue rompedor y ha supuesto un antes y un después en la televisión mundial.

El programa repasa cada tarde en Telecinco tanto las últimas noticias con una buena dosis de debate con sus tertulianos habituales, que dotan al formato con una personalidad única que le ha hecho ser líder durante muchos años.

Siempre en el centro de la polémica, no son pocos los que consideran a Sálvame lo peor de la televisión aunque sus fans se cuentan por miles y su manera de calar en la cultura popular lo mantiene con una salud de hierro.

El programa ha explicado que existe la posibilidad de que Isa Pantoja haya sido desleal a su pareja Asraf, que está concursando en 'Supervivientes', con un conocido.

El pasado sábado, la hija de la tonadillera fue a la Feria de Abril madrileña, y más tarde, acudió a la discoteca en la que trabaja Kiko Matamoros, y al salir, se le ve con un chico, con el que algunos testigos aseguran que estuvo más de una hora y media en un coche, con una actitud "cómplice".

Chabelita ha querido defenderse y ha entrado por llamada a 'Sálvame'. Ha explicado que no escogió el lugar para tomar una copa, y que lo escogieron entre sus tres amigos: "Si había sauna ni idea, desde luego, en esa parte no había". La hija de la tonadillera asegura que se quedó en la barra un rato y que luego se fueron.

El viernes por la mañana no acudió a 'El programa de Ana Rosa' porque le dolía la cabeza. Pantoja ha comentado que después de la feria, se fueron a tres sitios más, y que en un momento, Roberto les llevó a ella y a sus amigos a sus casas: "Yo más de dos horas no me quedé en ningún momento en el coche".

Chabelita ha asegurado que no está preocupada, que se acuerda de todo y que no puede haber vídeos ni pruebas porque no ha hecho nada. Además, ha añadido que "Asraf se va a decepcionar, pero no por mí, él confía en mí". La hija de Isabel Pantoja ha comentado que tiene pruebas: "La única llamada que tengo con él fue ayer y se ve perfectamente el horario, la duración de la llamada y todo".

Kiko Matamoros ha asegurado que alguien quiere aprovechar esta noticia para ir a plató, y que incluso ya "ha dado pasos". Isa Pi ha defendido su postura: "No voy a dejar que nadie se invente cosas que no han sucedido".