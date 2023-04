Lydia Lozano y María Patiño muy indignadas tras las acusaciones que han recibido en 'Sálvame'

María ha abandonado el directo que estaba grabando Lydia ha roto a llorar asegurando que las acusaciones son falsas

Hablar de prensa rosa en España es hablar de Sálvame. Desde 2006 es uno de los programas de entretenimiento más populares y seguidos de la televisión española. Su formato fue rompedor y ha supuesto un antes y un después en la televisión mundial.

El programa repasa cada tarde en Telecinco tanto las últimas noticias con una buena dosis de debate con sus tertulianos habituales, que dotan al formato con una personalidad única que le ha hecho ser líder durante muchos años.

Siempre en el centro de la polémica, no son pocos los que consideran a Sálvame lo peor de la televisión aunque sus fans se cuentan por miles y su manera de calar en la cultura popular lo mantiene con una salud de hierro.

Jorge Javier Vázquez lo dirige junto a Nuria Marín, Rafa Mora, Kiko Matamoros, Rosa Villacastín, Kiko Hernández, Omar Suárez… Un elenco que ‘se cuela’ en nuestros salones cada día para explicar la actualidad.Lo que ha pasado durante el programa de este martes, sin embargo, ha sorprendido a propios y extraños. Es normal que con tanta popularidad cada detalle sea ampliamente comentado, sobre todo en redes, por lo que no es de extrañar que también se haga viral.

Varios estilistas han comentado que Lydia Lozano y María Patiño son "problemáticas", ya que cuando les dejan prendas de su marca no las cuidan y se las devuelven "hechas una mierda".

Fran Larrañaga, un famoso diseñador, ha dado la cara y ha explicado que las dos colaboradoras son las que "devuelven la ropa en malas condiciones y ni la pasan por la tintorería". Ha comentado que "hay marcas que ya no quieren dejarles más prendas" y que no tienen buenas opiniones entre las marcas.

Otro estilista, José Perea, ha explicado que "es una vergüenza" y que le devuelvan el traje en mal estado provoca que no pueda venderlo, y al final no consigue ninguna ganancia.

María Patiño, que se encontraba en la calle mientras hacía el directo, ha comentado que está muy afectada por las acusaciones y ha abandonado, muy indignada. Lydia Lozano, que estaba en plató, ha roto a llorar asegurando que cuida las marcas y que los diseñadores están mintiendo: "Cuando es verdad, es verdad, y cuando no es verdad, no me lo voy a comer".