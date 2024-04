El amenazante comentario de un soltero de 'First Dates': "Cojo la puerta y me voy"

'First Dates' suele dejarnos momentos de lo más peculiares y extraños, al menos en ciertas ocasiones. Aunque el objetivo del programa es que los participantes encuentren el amor, no siempre se cumple.

El programa está presentado por Carlos Sobera. Se estrenó en 2016, y tanto ha sido su éxito que ha sido proclamado como un programa de referencia de Cuatro. Los espectadores pueden disfrutarlo de lunes a viernes a las 21:05 horas.

'First Dates' junta a parejas en una cita a ciegas. Estos participantes mantendrán una conversación durante una cena en la que se conocerán y verán si realmente son compatibles o no. Al final del encuentro, decidirán si han tenido gustos afines y quieren seguir conociéndose, o si, por lo contrario, prefieren no saber nada el uno del otro.

Mari Carmen tiene 70 años y es fanática de la limpieza y lo que busca en un hombre son tres cosas fundamentales: tiene que ser educado, limpio y que no beba. Pablo es un jubilado de 80 años al que le gusta "el cachondeo".

Sin embargo, la primera impresión de Mari Carmen no ha sido buena tras ver su vestimenta. "No es mi estilo, la verdad, yo creo que un polo y un vaquero y unos zapatos de colorines no sabe uno de dónde viene, según donde vas, tienes que ir", señaló.

Los dos han compartido unos minutos en la barra del restaurante antes de pasar a sentarse a cenar. "¿Bueno caballero, de dónde viene usted? ¿De Valencia o de dónde?, le preguntó Mari Carmen. Aunque la pregunta no ha terminado de sentarle bien a Pablo. "Como me llames de usted, me cojo la puerta y me voy", dijo. "Que yo soy un chaval", argumentó.

Pablo le ha preguntado que si le gusta el baile. ''Si no te gusta bailar, pierdes un punto'', le dijo. Aunque, para su sorpresa, a ella le gusta bailar todo tipo de bailes. Sin embargo, esta afición tampoco ha terminado de convencerle, pues reveló que físicamente "no le va nada". "No tiene curvas. No tiene cuerpo de mujer", explicó.

Al terminar la cita ambos solteros han decidido no seguir conociéndose ya que no han tenido nada en común. 'Pedí una mujer que le gustara el baile y que supiera. A ella le gusta, pero no sabe. Baila como si tuviera los pies atados'', manifestó Pablo.