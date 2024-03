Una soltera se niega a pagar la cena en 'First Dates' y genera una discusión: "Me estás vacilando todo el rato"

'First Dates' suele dejarnos momentos de lo más peculiares y extraños, al menos en ciertas ocasiones. Aunque el objetivo del programa es que los participantes encuentren el amor, no siempre se cumple.

El programa está presentado por Carlos Sobera. Se estrenó en 2016, y tanto ha sido su éxito que ha sido proclamado como un programa de referencia de Cuatro. Los espectadores pueden disfrutarlo de lunes a viernes a las 21:05 horas.

'First Dates' junta a parejas en una cita a ciegas. Estos participantes mantendrán una conversación durante una cena en la que se conocerán y verán si realmente son compatibles o no. Al final del encuentro, decidirán si han tenido gustos afines y quieren seguir conociéndose, o si, por lo contrario, prefieren no saber nada el uno del otro.

El programa ha juntado a Fernando (24 años) y Anghie (23). Al conocerse, la chica se ha mostrado desilusionada con su cita: "No me ha gustado. No ha habido feeling para nada".

Durante la cita se han ido conociendo y han visto que tienen bastantes diferencias. Hablando de igualdad, Anghie ha comentado que podría pagar la cena de ambos: "¿Has dicho que paguemos mitad y mitad? Yo puedo pagarla toda". Sin embargo, a la hora de la verdad, no lo ha hecho: "Yo no traje plata", ha confesado. Tras esto, Fernando ha comentado que él tampoco tiene, algo que no ha creído la comensal: "Claro que sí".

El chico, molesto, ha declarado que le había dicho que le iba a invitar, algo ella ha desmentido: "No, yo nunca dije eso (...) Yo pago lo mío. Si me quiero retractar, me puedo retractar". Esto, el soltero no se lo ha tomado nada bien: "No sé si me estás vacilando todo el rato. Primero no tienes, luego que pagas tú. No entiendo nada. Me han dado una cita que me empieza a vacilar. Yo quiero otra cita".

En la decisión final, los comensales han seguido discutiendo sobre pagar la cuenta y han asegurado que no quieren tener un segundo encuentro juntos: "No digas que me vas a invitar".