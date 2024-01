El análisis: Las cinco claves del Real Madrid de Carlo Ancelotti

Carlo Ancelotti no lo está teniendo fácil esta temporada por culpa de las lesiones. Pese a ello, ha sabido buscar soluciones en los 26 partidos disputados por el Real Madrid para ganar 22 y mantener en lo más alto al equipo. El italiano no ha repetido once esta temporada, pero ha sabido buscar soluciones puntuales a cada problema que se le ha presentado y que no han sido pocos.

En minutos jugados, el italiano tiene un once en la Liga y otro en la Champions. Entre uno y otro hay tres diferencias marcadas por las bajas. En el once de la Liga aparecen Alaba, Tchouameni y Joselu, que se caen en el de la Champions por Nacho, Modric y Vinicius. La sorpresa es que Camavinga es el lateral izquierdo, mientras que posicionalmente Valverde y Kroos ocupan el puesto de Tchouameni como dobles pivotes en la competición europea.

1.-JOSELU, ANTERNATIVA A VINICIUS

Ancelotti solo tiene tres delanteros de oficio en el equipo, Vinicius, Rodrygo y Joselu. Vinicius se ha perdido once partidos por lesiones (108 días en la enfermería) y Joselu se ha colado en el ataque en minutos jugados. Brahim ha sido el tercer recurso adelantando su posición desde la media punta, al igual que Bellingham. El inglés ha doblegado su labor para incorporarse al ataque, marcar goles y desatascar los partidos. Joselu ha sido el principal relevo utilizado por Ancelotti para sustituir al brasileño, y supera a Brahim, con el que se ha alternado la titularidad.

2-CAMAVINGA, LATERAL IZQUIERDO

El francés ha sido la gran sorpresa en ese once tipo de Ancelotti en lo que llevamos de temporada incluso con una lesión de rodilla que le ha tenido 71 días de baja, en los que se ha perdido ocho partidos. Su rendimiento ha sido óptimo y si no juega más partidos en esa posición es porque no le gusta y porque tiene recursos para jugar en cualquier posición del centro del campo.

3-KEPA, PORTERO TITULAR

Pese a sufrir dos lesiones y perderse cinco partidos, Ancelotti ha utilizado al vasco más partidos que a Lunin. Es cierto que el ucranio no entraba en los esquemas del italiano en su tercera temporada juntos. Sin embargo, su rendimiento le ha convencido para alternarlo en la portería más de lo que tenía previsto. Ancelotti tiene pendiente elegir a uno de los dos para que sea el titular en lo que queda de curso, aunque ya no de una manera tan absoluta.

4-VALVERDE-KROOS, ALTERNATIVA A TOCHOUAMENI

El medio centro francés es otro de los que se ha lesionado y, además, ha coincidido con la baja de Camavinga, su relevo natural para el puesto. Eso hizo que Ancelotti improvisara con Valverde y Kroos formando tándem como medios centros, con un resultado satisfactorio. Tanto que ahora se abre el debate de si es mejor mantenerlos o si devolver al francés a su posición o alternarlo como central con la lesión de Alaba.

5.- SEIS JUGADORES FIJOS

Carvajal, Rudiger, Valverde, Kroos, Bellingham y Rodrygo han sido los seis fijo de Ancelotti en los 26 partidos disputados por el Real Madrid hasta la fecha. Es cierto que han faltado en algún partido, pero son los que más minutos llevan a sus espaldas desde que comenzó la temporada. Carvajal y Rudiger son un seguro defensivo; Valverde, Kroos y Bellingham se complementan con características diferentes en la medular para alimentar de balones a Rodrygo, que ha jugado en las tres posiciones de ataque.