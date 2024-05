Júnior Minguella explica la comisión de Malcom

Júnior Minguella ha desgranado este lunes en 'La Posesión' las comisiones que percibió por intermediar en el fichaje de Malcom por el Barça el verano de 2018. El agente aclaró que la operación la cobró a través de la empresa de que es socio y no personalmente y que la cifra está muy alejada de los diez millones.

"No cobré diez millones de comisión", ha empezado asegurando el representante: "Para empezar, la comisión la cobra una empresa de la que soy socio y no superó los 8,5 millones". Minguella aclaró que su empresa fue la encargada de "gestionar el pago a todos los actores de la operación. Recuerdo que era un futbolista que estaba en el aeropuerto de Roma, con un precontraro o un acuerdo de intenciones firmado con Monchi de por medio -entonces director deportivo de la Roma. Hay también un club vendedor, que es el Girondins y que tiene un porcentaje de la venta del futbolista, están sus representantes y un intemediario brasileño que está por ahí al margen del representante del futbolista".

Minguella asegura que la comisión que percibió su sociedad no superó los dos millones: "No recuerdo la cifra exacta, pero lo que quedaría en la sociedad serían unos dos millones. El resto se repartieron entre italianos, franceses y brasileños. Y que quede muy claro que los cobra la sociedad, no Júnior Minguella". Y argumentó su participación en la operación y el coste de la misma: "En su día se ofreció a Malcom por el mismo precio de venta y el coste de adquisión, más allá de la venta del futbolista, hubiera sido menor si se hubiera aceptado en su día. Pero el Barça estuvo alargando el tema porque había otro jugador del Chelsea que interesaba y a última hora le dicen a Malcom que no se baje del avión privado con el que había aterrizado en Roma y que vuele para Barcelona. Deshacer todo eso tiene un coste que se sufragó desde mi empresa"

El agente calificó la operación como muy beneficiosa para el Barça: "Todo se hizo extremadamente bien y salidó muy bien económicamente para el club, porque si el barça hubiera tenido que sufragar todos los gastos que asumió mi empresa le hubiera salido carísimo. Después, es un futbolista que se ha vendido y revendido y el club ha ganado dinero con esta operación".