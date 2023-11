Las lesiones obligan a Ancelotti a cambiar la gestión de la plantilla

Carlo Ancelotti tiene un problema grave con el cúmulo de lesionados que se amontonan en la puerta de la enfermería. Courtois, Militao, Tchouameni, Vinicius y Camavinga son titulares habituales en los equipos del italiano desde que llegó en 2021. Cinco bajas importantísimas que le obligan a cambiar su gestión del equipo. Un técnico reacio a las rotaciones cuya media de cambios por partido no pasa de los dos o tres jugadores y que basa su grupo de confianza en 14 o 16 futbolistas pese a tener plantillas de 23 a 25 profesionales.

Tampoco puede contar con Arda Güler, un prometedor jugador que llegó para reforzar el ataque, pero que no ha podido debutar por culpa de las lesiones. A favor del italiano es que recuperará a Bellingham, Ceballos y posiblemente a Kepa para el regreso a las competiciones, empezando con la visita a Cádiz el próximo domingo para afrontar un calendario igual de apretado que siempre. El técnico cruza los dedos para que el 'Virus FIFA' no siga contagiando a sus internacionales después de las lesiones de Vinicius y Camavinga, y de que no caigan más jugadores antes de visitar el Nuevo Mirandilla.

OPORTUNIDADES PARA JOSELU Y MODRIC

Ancelotti tiene 15 jugadores sanos de 23 en estos momentos, a los que se pueden sumar los tres que salen de lesiones. Tendrá que activar el plan B en ataque y en el centro del campo, las zonas más afectadas por las ausencias. Tiene que improvisar un medio centro y activar un nuevo plan ofensivo como hizo durante la primera lesión sufrida por Vinicius y que solucionó poniendo a Joselu y adelantando la posición de Bellingham para sacar los partidos adelante junto a la efectividad del canterano, suplente habitual.

Además, está obligado a rescatar a Modric del banquillo para completar la medular, donde puede jugar como doble pivote con Kroos o de interior derecha, su posición habitual. No le queda otra salvo poner a Alaba de medio centro y jugar con Kroos, Valverde y Bellingham por delante. Brahim, Lucas Vázquez y Nacho, los otros suplentes habituales pueden tener más oportunidades, las mismas que ha venido dando a Joselu, Modric y Fran García como primeros relevos. Ceballos es el último recurso después de dos lesiones consecutivas que apenas le han permitido jugar.