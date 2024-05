Las pymes podrán pedir esta subvención a partir de junio: 300 millones de euros para la digitalización

La digitalización es algo que ha pasado ser esencial para la mayoría de las empresas y, especialmente, para las pymes. La multicanalidad y asegurarse una fuerte presencia en la red son elementos clave para crecer. Según datos de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), por ejemplo, el comercio electrónico facturó más de 20 mil millones de euros durante el segundo trimestre de 2023, un 12,7 % más que en el mismo periodo del año anterior. Unas cifras que reflejan la magnitud del crecimiento del mercado digital.

Por esta razón, el gobierno publicó el pasado 11 de mayo en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el programa ‘Kit Consulting’, una subvención que contará con un total de 300 millones de euros dirigida a empresas de entre 10 y 250 empleados y que tendrá el objetivo de ayudarlas a crear una identidad digital a través de la contratación de servicios de asesoramiento. Una ayuda complementaria al ‘Kit Digital’, del que según los datos del Ministerio de Transformación Digital, ya se habrían beneficiado más de 310.000 autónomos.

“Hoy en día, pocas empresas pueden ser competitivas sin una estrategia digital. El mercado se mueve cada vez más rápido y esta velocidad requiere estar dotado de herramientas digitales. Pero como decía el aquel mítico anuncio de una marca de neumáticos: la potencia sin control no sirve de nada”, asegura Mario Colomer, CEO de Neorg, una agencia de comunicación que cuenta con el título de agente digitalizador y que ya ha trabajado con diferentes empresas en la gestión del ‘Kit Digital’.

Las oficinas de Neorg en Girona / Cedida

¿Por qué las pymes apuestan por la digitalización?

Un 68% de las pymes españolas cuenta con un nivel básico de intensidad digital, según los datos de Acelera pyme, la iniciativa del Ministerio para la Transformación Digital que tiene el objetivo de impulsar la identidad digital de las pymes. Según estas mismas cifras, el 29% ya realizan ventas ‘online’, el 12,3% utiliza tecnologías relacionadas con la Inteligencia Artificial (IA) y el 14,3% emplea el ‘Big Data’ en sus procesos internos.

“Se ha avanzado mucho en los últimos años, pero todavía hay mucho camino por recorrer”, apunta Colomer. Respecto a nuevas tecnologías como la IA y su incorporación en las pymes, el CEO de Neorg resalta dos ventajas principales. “Puede ayudar a programar tareas rutinarias y a gestionar datos para su posterior análisis. La IA puede servir para muchas más aplicaciones puntuales, pero una vez más, es imprescindible contar con un buen asesoramiento personalizado”, explica.

¿Cuánto dinero se puede pedir con el ‘Kit Consulting’?

El ‘bono de asesoramiento digital’ va ligado al tamaño de cada empresa. Las que tienen entre 10 y 50 empleados podrán disponer de un importe máximo de 12.000 euros, las de 50 a 100 empleados de 18.000 euros y las de 100 a 250 empleados de 24.000 euros. Cada servicio incluido en el programa tiene un coste de 6.000 euros, es decir, las empresas podrán contratar más servicios también en función del tamaño de su subvención.

El 'Kit Consulting' asesorará a las pymes en diferentes cuestiones / Shutterstock

¿Qué servicios presenta el ‘Kit Consulting’?

El ‘Kit Consulting’ servirá para que las pymes interesadas puedan contar con diferentes servicios de asesoramiento de empresas como Neorg. Entre ellos, destacan:

Asesoramiento en análisis de datos Asesoramiento 360º en transformación digital Asesoramiento en Inteligencia Artificial Asesoramiento en ventas digitales, procesos de negocio y/o producción Asesoramiento en ciberseguridad Asesoramiento en estrategia y rendimiento de negocio

“Cualquier empresario estará encantado de que le ayudes a vender más, a ser más eficiente o a reducir costes. Los deseos son universales pero las recetas siempre tienen que ser específicas, adecus a las características de la pyme en cuestión. En este sentido, tener un buen consultor es como tener un buen médico. Te puede cambiar la vida”, afirma Colomer.

Las ayudas del 'Kit Consulting' varian en función del tamaño de la empresa / Shutterstock

Condiciones para pedir el ‘Kit Consulting’

Para solicitar esta ayuda, las pymes deben cumplir con diferentes requisitos. El domicilio fiscal debe estar en España, tener una consideración de pyme, estar inscrita en el censo de empresarios, profesionales y retenedores de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria o al censo equivalente de la Administración Tributaria Foral, no tener consideración de empresa en crisis y estar al corriente de las obligaciones fiscales y con la Seguridad Social, no tener ninguna prohibición de la Ley General de Subvenciones, no superar el límite de ayudas mínimo y tener la antigüedad mínima que establezca la convocatoria.