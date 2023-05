Corre por ellos

Es tu amigo más fiel, el más leal y el que te seguirá siempre allá donde vayas. Este domingo se celebra la la Can We Run Barcelona, la carrera solidaria donde las personas y sus mascotas perrunas corren unidas Muchas caras conocidas concienciadas con la adopción, entre las que hay varios deportistas de élite, han querido apoyar esta iniciativa única

“Si tienes niños deberías de adoptar un perro. Y si no los tienes, seguramente también”. Así piensa y, lo más importante, así actúa el ex tenista y actual entrenador de Carlitos Alcaraz, Juan Carlos Ferrero. Él es uno de los padrinos de la Can We Run Barcelona que se celebrará este domingo en el Parque Fluvial del Besós de Santa Coloma de Gramenet.

Para la ex nadadora Erika Villaécija, amante de los perros donde las haya, “no hay mejor motivación que la mirada de tu mejor amigo mientras corres hacia la línea de meta”. Y Pep (bautizado así por la admiración de su dueña por Guardiola) es para Jéssica Vall, “un amor incondicional y una mirada sin juicios). Ambas campeonas de natación son algunas de las madrinas de esta carrera solidaria donde las personas y sus mascotas perrunas corren unidas.

Esta iniciativa, en la que el 30% del importe recaudado en las inscripciones será donado a la protectora de animales Veu Animal. Cuenta también con el apoyo de la modelo Verónica Blume (“adoptando a Nana pensé que salvaría a un animal y en realidad me ha salvado ella a mí), la actriz Vanesa Romero, las periodistas Pilar Eyre, Ruth Jiménez, Mayka Sánchez Pastor y Carme Barceló y la 'influencer' Cósima Ramírez de la Prada, entre otros.

ADOPCIONES NECESARIAS

Veu Animal es una asociación sin ánimo de lucro fundada en 2002 por un grupo de voluntarios que tenían el objetivo de dar voz a quienes no la tienen, los animales. A través de ella, se puede adoptar a perros y gatos y ellos se encargan de realizar el proceso para entregar al animal en las condiciones adecuadas.

Esta iniciativa solidaria está organizada por EL PERIÓDICO DE CATALUNYA y Prensa Ibérica y diario Sport, y cuenta con patrocinio del Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet, Santévet, Eurofitness, Trixie, Edgar&Cooper, Artero, Acana y las clínicas AniCura.

